https://ria.ru/20211005/ekskursiya-1753137763.html

ЦУР Ленобласти организовал экскурсию для жителей на кофейный завод

ЦУР Ленобласти организовал экскурсию для жителей на кофейный завод - РИА Новости, 05.10.2021

ЦУР Ленобласти организовал экскурсию для жителей на кофейный завод

Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области организовал для жителей визит на кофейный завод "Орими" во Всеволожском районе, где ленинградцы смогли... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:55

2021-10-05T11:55

2021-10-05T11:55

ленинградская область

ленинград

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С.–ПEТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области организовал для жителей визит на кофейный завод "Орими" во Всеволожском районе, где ленинградцы смогли познакомиться с работой завода, а также оценить степень очистки воздуха, сообщил РИА Новости представитель центра управления регионом (ЦУР).Он заметил, что экскурсию центр управления регионов (ЦУР) организовал после многочисленных обращений жителей. Жители Кудрово смогли смогли посетить предприятия, работающее на территории региона. По словам собеседника агентства, завод является одним из самых современных в России и Восточной Европе предприятием подобного профиля.Директор по производству комплекса Евгений Савельев представил участникам экскурсии результаты лабораторных исследований и замеров (они производятся не реже раза в квартал), согласно которым качество воздуха по всем показателям полностью соответствует санитарным нормам. Он уточнил, что такой степени очистки воздуха удается добиться благодаря современной системе фильтрации и контроля.В рамках экскурсии жители посетили склад готовой продукции, линию загрузки зеленого кофе, цеха обжарки, экстракции кофе, а также фасовочные линии и лабораторию качества.

https://ria.ru/20210930/upravlenie-1752535076.html

ленинград

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ленинград