https://ria.ru/20211005/ekologiya-1753210958.html
Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии
Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии - РИА Новости, 05.10.2021
Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии
Создание национальной системы мониторинга выбросов парниковых газов затягивать нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина во... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:49
2021-10-05T16:49
2021-10-05T17:09
владимир путин
экология
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753213758_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0f78c16fb272c3fbc6080f675580b932.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Создание национальной системы мониторинга выбросов парниковых газов затягивать нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина во вторник."Критически важен учет эмиссии и поглощения парниковых газов. С созданием национальной системы мониторинга нельзя затягивать", - сказал Путин.Он отметил, что для точности климатических данных остро необходимо участие наук, и напомнил, что в России создается сеть карбоновых полигонов, где отрабатывается контроль эмиссии и поглощения углекислого газа и поглощающей способности всех экосистем.Президент также попросил членов правительства доложить о разработке федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года.
https://ria.ru/20210805/monitoring-1744533968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753213758_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f379fa5407f1d70fd2f14df6d266a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экология, россия
16:49 05.10.2021 (обновлено: 17:09 05.10.2021)
Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии
Путин призвал не затягивать с созданием национальной системы мониторинга экологии