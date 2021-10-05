https://ria.ru/20211005/ekologiya-1753210958.html

Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии

Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии - РИА Новости, 05.10.2021

Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии

Создание национальной системы мониторинга выбросов парниковых газов затягивать нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина во... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:49

2021-10-05T16:49

2021-10-05T17:09

владимир путин

экология

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Создание национальной системы мониторинга выбросов парниковых газов затягивать нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина во вторник."Критически важен учет эмиссии и поглощения парниковых газов. С созданием национальной системы мониторинга нельзя затягивать", - сказал Путин.Он отметил, что для точности климатических данных остро необходимо участие наук, и напомнил, что в России создается сеть карбоновых полигонов, где отрабатывается контроль эмиссии и поглощения углекислого газа и поглощающей способности всех экосистем.Президент также попросил членов правительства доложить о разработке федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года.

https://ria.ru/20210805/monitoring-1744533968.html

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владимир путин, экология, россия