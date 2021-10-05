Экологи в 2022 году проверят бизнес Москвы по соблюдению законодательства
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В 2022 году инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы планируют провести почти 100 выездных проверок столичного бизнеса по выполнению требований по защите зеленых насаждений и за соблюдением требований экологического законодательства, сообщил заместитель руководителя департамента Денис Алексеев.
"В 2022 году инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы планируют провести почти 100 плановых выездных проверок столичного бизнеса в части контроля за выполнением требований по защите зеленых насаждений и за соблюдением требований экологического законодательства на объектах регионального значения", - сообщил Алексеев.
По его словам, соответствующий проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлен в прокуратуру в конце сентября. Документ включает более 400 объектов контроля.
"Преимущественно в проект ежегодного плана проверок включались объекты контроля, отнесенные к значительной и средней категории риска с учетом вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда охраняемым законом ценностям", - пояснил Алексеев.
Формирование проекта ежегодного плана проведения проверок контролирующие органы проводят в срок до 1 октября года, предшествующему году проведения проверок. Замглавы департамента также уточнил, что для снижения нагрузки на бизнес из перечня плановых проверок на 2022 год исключены субъекты малого предпринимательства.