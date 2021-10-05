https://ria.ru/20211005/ekologi-1753189560.html

Экологи в 2022 году проверят бизнес Москвы по соблюдению законодательства

Экологи в 2022 году проверят бизнес Москвы по соблюдению законодательства - РИА Новости, 05.10.2021

Экологи в 2022 году проверят бизнес Москвы по соблюдению законодательства

В 2022 году инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы планируют провести почти 100 выездных проверок столичного бизнеса по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:30

2021-10-05T15:30

2021-10-05T15:30

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В 2022 году инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы планируют провести почти 100 выездных проверок столичного бизнеса по выполнению требований по защите зеленых насаждений и за соблюдением требований экологического законодательства, сообщил заместитель руководителя департамента Денис Алексеев.По его словам, соответствующий проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлен в прокуратуру в конце сентября. Документ включает более 400 объектов контроля.Формирование проекта ежегодного плана проведения проверок контролирующие органы проводят в срок до 1 октября года, предшествующему году проведения проверок. Замглавы департамента также уточнил, что для снижения нагрузки на бизнес из перечня плановых проверок на 2022 год исключены субъекты малого предпринимательства.

https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html

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