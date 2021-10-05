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Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон"
Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон" - РИА Новости, 05.10.2021
Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон"
Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области извинился за грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:55
2021-10-05T13:13
курская область
александр хинштейн
единая россия
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ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области извинился за грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии.Ранее в Telegram распространился ролик, на котором мужчина — по данным каналов, член местного сельсовета Виталий Бoев — заявляет: "Я здесь закон", оскорбляет людей, пришедших на встречу с чиновниками, и требует от сотрудницы СМИ удалиться.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Александр Хинштейн сообщил, что хочет инициировать прокурорскую проверку по инциденту с грубым общением с журналистом.В областной администрации заявили РИА Новости, что возмущены поведением депутата сельсовета, который нарушает законодательство.
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курская область, александр хинштейн, единая россия
11:55 05.10.2021 (обновлено: 13:13 05.10.2021)
 
Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон"

Депутат от "Единой России" из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области извинился за грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии.
Ранее в Telegram распространился ролик, на котором мужчина — по данным каналов, член местного сельсовета Виталий Бoев — заявляет: "Я здесь закон", оскорбляет людей, пришедших на встречу с чиновниками, и требует от сотрудницы СМИ удалиться.

"Депутат принес свои личные извинения в формате видео", — сказал собеседник агентства.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Александр Хинштейн сообщил, что хочет инициировать прокурорскую проверку по инциденту с грубым общением с журналистом.
В областной администрации заявили РИА Новости, что возмущены поведением депутата сельсовета, который нарушает законодательство.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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Курская областьАлександр ХинштейнЕдиная Россия
 
 
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