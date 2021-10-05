https://ria.ru/20211005/deputat-1753139790.html

Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон"

Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон" - РИА Новости, 05.10.2021

Депутат-единоросс из Курской области извинился за фразу "Я здесь закон"

Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области извинился за грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:55

2021-10-05T11:55

2021-10-05T13:13

курская область

александр хинштейн

единая россия

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ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Депутат-единоросс одного из сельсоветов Курской области извинился за грубые высказывания в адрес избирателя и журналистки, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии.Ранее в Telegram распространился ролик, на котором мужчина — по данным каналов, член местного сельсовета Виталий Бoев — заявляет: "Я здесь закон", оскорбляет людей, пришедших на встречу с чиновниками, и требует от сотрудницы СМИ удалиться.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Александр Хинштейн сообщил, что хочет инициировать прокурорскую проверку по инциденту с грубым общением с журналистом.В областной администрации заявили РИА Новости, что возмущены поведением депутата сельсовета, который нарушает законодательство.

https://ria.ru/20210928/trepanatsiya-1752119927.html

курская область

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2021

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курская область, александр хинштейн, единая россия