Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html
В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц
В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц - РИА Новости, 05.10.2021
В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц
Уголовное дело о побоях завели на мужчину в Пермском крае, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:54
2021-10-05T19:29
происшествия
пермский край
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уголовное дело о побоях завели на мужчину в Пермском крае, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в соцсети появилось видео, как мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался. СК и полиция начали проверки. В среду СК информировал, что личность мужчины установлена. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления возбудить уголовное дело."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Перми. Он подозревается в причинении побоев двум девочкам 2010 годов рождения (ст. 116 УК РФ - побои)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.По данным регионального управления СК, 45-летний житель Перми оскорбил двух девочек 2010 года рождения и нанёс им несколько ударов по голове и шее, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что сейчас следователи устанавливают причины и условия случившегося, проводят допросы, назначили судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20211005/deti-1753212737.html
пермский край
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермский край, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:54 05.10.2021 (обновлено: 19:29 05.10.2021)
 
В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц

СК возбудил дело о побоях против мужчины, ударившего двух школьниц в Перми

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уголовное дело о побоях завели на мужчину в Пермском крае, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в соцсети появилось видео, как мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался. СК и полиция начали проверки. В среду СК информировал, что личность мужчины установлена. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления возбудить уголовное дело.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Перми. Он подозревается в причинении побоев двум девочкам 2010 годов рождения (ст. 116 УК РФ - побои)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.
По данным регионального управления СК, 45-летний житель Перми оскорбил двух девочек 2010 года рождения и нанёс им несколько ударов по голове и шее, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что сейчас следователи устанавливают причины и условия случившегося, проводят допросы, назначили судебно-медицинские экспертизы.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 16:56
Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР
 
ПроисшествияПермский крайПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
02:40В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
02:30Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Лента новостейМолния