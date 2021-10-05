https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html

В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц

В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц - РИА Новости, 05.10.2021

В Перми возбудили дело против мужчины, ударившего двух школьниц

Уголовное дело о побоях завели на мужчину в Пермском крае, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:54

2021-10-05T18:54

2021-10-05T19:29

происшествия

пермский край

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уголовное дело о побоях завели на мужчину в Пермском крае, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в соцсети появилось видео, как мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался. СК и полиция начали проверки. В среду СК информировал, что личность мужчины установлена. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления возбудить уголовное дело."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Перми. Он подозревается в причинении побоев двум девочкам 2010 годов рождения (ст. 116 УК РФ - побои)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.По данным регионального управления СК, 45-летний житель Перми оскорбил двух девочек 2010 года рождения и нанёс им несколько ударов по голове и шее, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что сейчас следователи устанавливают причины и условия случившегося, проводят допросы, назначили судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20211005/deti-1753212737.html

пермский край

пермь

россия

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происшествия, пермский край, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия