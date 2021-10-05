https://ria.ru/20211005/bedstvie-1753190689.html

Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк

Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк - РИА Новости, 05.10.2021

Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк

Четыре мужчины и одна женщина находятся на борту терпящего бедствие у побережья Мурманской области судна "Фаворит", они сообщили, что видят маяк, рассказали РИА РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:34

2021-10-05T15:34

2021-10-05T15:34

происшествия

мурманская область

белое море

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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Четыре мужчины и одна женщина находятся на борту терпящего бедствие у побережья Мурманской области судна "Фаворит", они сообщили, что видят маяк, рассказали РИА Новости в пресс-службе западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте."Судно терпит бедствие в районе деревни Кашкаранцы, на борту четыре мужчины, одна женщина. Сообщили, что видят маяк. К ним выдвинулись сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства. Следователи СУСК на транспорте начали проверку по факту ЧП. Свою проверку проводит также северо-западная транспортная прокуратура.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области.

https://ria.ru/20211005/sudno-1753173875.html

мурманская область

белое море

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2021

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происшествия, мурманская область, белое море