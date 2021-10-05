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Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк
Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк - РИА Новости, 05.10.2021
Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк
Четыре мужчины и одна женщина находятся на борту терпящего бедствие у побережья Мурманской области судна "Фаворит", они сообщили, что видят маяк, рассказали РИА РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:34
2021-10-05T15:34
происшествия
мурманская область
белое море
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Четыре мужчины и одна женщина находятся на борту терпящего бедствие у побережья Мурманской области судна "Фаворит", они сообщили, что видят маяк, рассказали РИА Новости в пресс-службе западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте."Судно терпит бедствие в районе деревни Кашкаранцы, на борту четыре мужчины, одна женщина. Сообщили, что видят маяк. К ним выдвинулись сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства. Следователи СУСК на транспорте начали проверку по факту ЧП. Свою проверку проводит также северо-западная транспортная прокуратура.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области.
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происшествия, мурманская область, белое море
15:34 05.10.2021
 
Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк

Терпящие бедствие на судне "Фаворит" в Белом море сообщили, что видят маяк

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкБелое море
Белое море - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Четыре мужчины и одна женщина находятся на борту терпящего бедствие у побережья Мурманской области судна "Фаворит", они сообщили, что видят маяк, рассказали РИА Новости в пресс-службе западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.
"Судно терпит бедствие в районе деревни Кашкаранцы, на борту четыре мужчины, одна женщина. Сообщили, что видят маяк. К ним выдвинулись сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства. Следователи СУСК на транспорте начали проверку по факту ЧП. Свою проверку проводит также северо-западная транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области.
Берег моря - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 14:30
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области
 
ПроисшествияМурманская областьБелое море
 
 
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