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Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая
Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая - РИА Новости, 05.10.2021
Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая
НАТО не стремится к изоляции Китая и видит возможности для взаимодействия с ним в сферах контроля над вооружениями и климата, сказал генеральный секретарь... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:47
2021-10-05T20:06
в мире
китай
нато
вашингтон (город)
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. НАТО не стремится к изоляции Китая и видит возможности для взаимодействия с ним в сферах контроля над вооружениями и климата, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы продолжим взаимодействовать с Китаем по климату, контролю над вооружениями... Мы не хотим изоляции Китая", - сказал он на конференции в Вашингтоне.
https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html
китай
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в мире, китай, нато, вашингтон (город), йенс столтенберг
19:47 05.10.2021 (обновлено: 20:06 05.10.2021)
 
Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая

Генсек НАТО Столтенберг: альянс стремится развивать взаимодействие по климату с Китаем

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. НАТО не стремится к изоляции Китая и видит возможности для взаимодействия с ним в сферах контроля над вооружениями и климата, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы продолжим взаимодействовать с Китаем по климату, контролю над вооружениями... Мы не хотим изоляции Китая", - сказал он на конференции в Вашингтоне.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 18:56
Во Франции предложили выйти из НАТО, чтобы не ссориться с Россией
 
В миреКитайНАТОВашингтон (город)Йенс Столтенберг
 
 
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