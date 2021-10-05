https://ria.ru/20211005/alyans-1753245295.html

Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая

Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая - РИА Новости, 05.10.2021

Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к изоляции Китая

НАТО не стремится к изоляции Китая и видит возможности для взаимодействия с ним в сферах контроля над вооружениями и климата, сказал генеральный секретарь... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:47

2021-10-05T19:47

2021-10-05T20:06

в мире

китай

нато

вашингтон (город)

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. НАТО не стремится к изоляции Китая и видит возможности для взаимодействия с ним в сферах контроля над вооружениями и климата, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Мы продолжим взаимодействовать с Китаем по климату, контролю над вооружениями... Мы не хотим изоляции Китая", - сказал он на конференции в Вашингтоне.

https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html

китай

вашингтон (город)

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в мире, китай, нато, вашингтон (город), йенс столтенберг