Жителя Алтая, нанявшего киллера для убийства бывшей жены, признали больным
У жителя Алтая, нанявшего киллера, чтобы убить бывшую жену, нашли психическое заболевание
БАРНАУЛ, 5 окт - РИА Новости. Психическое заболевание выявили у жителя Алтайского края, который неудачно нанял киллера для устранения бывшей жены, дело передали в суд, сообщают в СУСК по региону.
"По данным следствия, 39-летний обвиняемый из-за возникших неприязненных отношений к бывшей супруге решил организовать ее убийство. Выступая в роли подстрекателя к совершению убийства, он стал предпринимать меры к приисканию исполнителя готовящегося преступления. В мае 2021 года злоумышленник обратился к одному из жителей города с предложением подыскать исполнителя убийства бывшей супруги за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, на что последний согласился", - говорится в сообщении.
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"Киллер" не желал участвовать в преступлении и тут же сообщил обо всем в полицию, далее действия заказчика контролировали сотрудники МВД, заявили в следствии. Сначала мужчина передал исполнителю аванс, позже рассчитался с лжекиллером полностью, узнав, что женщина якобы мертва, после этого его задержали, указывает СК.
"В ходе предварительного следствия мужчине, попытавшемуся убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
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