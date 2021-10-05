https://ria.ru/20211005/altay-1753211057.html

Жителя Алтая, нанявшего киллера для убийства бывшей жены, признали больным

Жителя Алтая, нанявшего киллера для убийства бывшей жены, признали больным - РИА Новости, 05.10.2021

Жителя Алтая, нанявшего киллера для убийства бывшей жены, признали больным

Психическое заболевание выявили у жителя Алтайского края, который неудачно нанял киллера для устранения бывшей жены, дело передали в суд, сообщают в СУСК по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:49

2021-10-05T16:49

2021-10-05T16:49

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 5 окт - РИА Новости. Психическое заболевание выявили у жителя Алтайского края, который неудачно нанял киллера для устранения бывшей жены, дело передали в суд, сообщают в СУСК по региону."По данным следствия, 39-летний обвиняемый из-за возникших неприязненных отношений к бывшей супруге решил организовать ее убийство. Выступая в роли подстрекателя к совершению убийства, он стал предпринимать меры к приисканию исполнителя готовящегося преступления. В мае 2021 года злоумышленник обратился к одному из жителей города с предложением подыскать исполнителя убийства бывшей супруги за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, на что последний согласился", - говорится в сообщении."Киллер" не желал участвовать в преступлении и тут же сообщил обо всем в полицию, далее действия заказчика контролировали сотрудники МВД, заявили в следствии. Сначала мужчина передал исполнителю аванс, позже рассчитался с лжекиллером полностью, узнав, что женщина якобы мертва, после этого его задержали, указывает СК."В ходе предварительного следствия мужчине, попытавшемуся убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579351856.html

https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586525956.html

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)