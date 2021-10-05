Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211005/afganistan-1753155978.html
В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2021
В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
Выдача паспортов во вторник возобновилась в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:05
2021-10-05T13:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747389156_0:176:2353:1500_1920x0_80_0_0_19ad4a080c9c9baa727cefb691516c68.jpg
КАБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Выдача паспортов во вторник возобновилась в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.Ранее сообщалось, что талибы (движение "Талибан"*) попросили всех сотрудниц паспортного управления в Афганистане вернуться на свои рабочие места.По данным телеканала, к выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Исполняющий обязанность главы паспортного управления Алим Хаккани заявил, что также услуги по выдаче паспортов возобновились в провинциях страны.Как ранее заявил представитель МВД Кари Саида Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.Ранее некоторые работавшие с США афганцы сообщили РИА Новости, что месяцами не могли получить документы для выезда из страны – сложности были как с паспортами, так и с американскими визами.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211005/afganistan-1753124828.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747389156_554:232:2353:1581_1920x0_80_0_0_bb9f49e199e07aa044bd91fb8e46282f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
13:05 05.10.2021 (обновлено: 13:07 05.10.2021)
 
В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ

Tolo News: в Афганистане возобновили выдачу паспортов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Выдача паспортов во вторник возобновилась в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось, что талибы (движение "Талибан"*) попросили всех сотрудниц паспортного управления в Афганистане вернуться на свои рабочие места.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
10:54Захват власти в Афганистане талибами
В Афганистане сотрудниц паспортного управления попросили вернуться к работе
По данным телеканала, к выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Исполняющий обязанность главы паспортного управления Алим Хаккани заявил, что также услуги по выдаче паспортов возобновились в провинциях страны.
Как ранее заявил представитель МВД Кари Саида Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.
Ранее некоторые работавшие с США афганцы сообщили РИА Новости, что месяцами не могли получить документы для выезда из страны – сложности были как с паспортами, так и с американскими визами.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Хозяин коровы и водитель Тоуоtа дошли до Верховного суда с делом о ДТП
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
12:40Ученые впервые измерили силу разрыва химической связи
12:36Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае
12:29В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки
Лента новостейМолния