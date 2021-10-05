https://ria.ru/20211005/afganistan-1753155978.html

В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ

В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2021

В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ

Выдача паспортов во вторник возобновилась в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:05

2021-10-05T13:05

2021-10-05T13:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

россия

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747389156_0:176:2353:1500_1920x0_80_0_0_19ad4a080c9c9baa727cefb691516c68.jpg

КАБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Выдача паспортов во вторник возобновилась в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.Ранее сообщалось, что талибы (движение "Талибан"*) попросили всех сотрудниц паспортного управления в Афганистане вернуться на свои рабочие места.По данным телеканала, к выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Исполняющий обязанность главы паспортного управления Алим Хаккани заявил, что также услуги по выдаче паспортов возобновились в провинциях страны.Как ранее заявил представитель МВД Кари Саида Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.Ранее некоторые работавшие с США афганцы сообщили РИА Новости, что месяцами не могли получить документы для выезда из страны – сложности были как с паспортами, так и с американскими визами.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211005/afganistan-1753124828.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд