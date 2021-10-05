В Афганистане сотрудниц паспортного управления попросили вернуться к работе
Талибы попросили всех сотрудниц паспортного управления вернуться к работе
КАБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) попросили всех сотрудниц паспортного управления в Афганистане вернуться на свои рабочие места, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Кари Саида Хости.
В понедельник заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что гражданам Афганистана возобновят выдачу паспортов. Он отметил, что решение было принято на встрече временного правительства Афганистана.
По словам Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.
Ранее некоторые работавшие с США афганцы сообщили РИА Новости, что месяцами не могли получить документы для выезда из страны – сложности были как с паспортами, так и с американскими визами.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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