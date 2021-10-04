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Американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний, заявил конструктор
Американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний, заявил конструктор - РИА Новости, 04.10.2021
Американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний, заявил конструктор
Модули американского сегмента Международной космической станции (МКС) имеют около 250 серьезных технических замечаний, которые еще пока не закрыты, заявил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:06
2021-10-04T17:06
наса
институт космических исследований
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Модули американского сегмента Международной космической станции (МКС) имеют около 250 серьезных технических замечаний, которые еще пока не закрыты, заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев."Мы достаточно внимательно следим за техническим состоянием американского сегмента, потому что мы едины... Я совсем недавно встречался со своим приятелем - Джоэлом Монталбано, который отвечает в НАСА за американский сегмент МКС. Там у них в журнале незакрытых замечаний порядка 250 замечаний по довольно серьезным системам - по конструкции, по солнечным батареям", - сказал он на конференции "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы", проходящей в Институте космических исследований РАН.Соловьев также упомянул проблемы на российском сегменте станции, 80% оборудования которого уже выработало ресурс. Среди них негерметичность в промежуточной камере модуля "Звезда", которая делает временно недоступным стыковочный порт."Бывают случаи, когда у нас идут не пожары, слава богу, а задымления серьезные. Если оборудование за ресурсом, оно имеет полное право отказывать... Есть серьезные проблемы с разъемами - есть всякие там грибы, еще какие-то медико-биологические вещи, которые очень любят изоляцию", - отметил он.
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наса, институт космических исследований, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (телеведущий)
17:06 04.10.2021
 
Американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний, заявил конструктор

Генконструктор "Энергии" Соловьев: американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний

© NASAАмериканский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Модули американского сегмента Международной космической станции (МКС) имеют около 250 серьезных технических замечаний, которые еще пока не закрыты, заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
"Мы достаточно внимательно следим за техническим состоянием американского сегмента, потому что мы едины... Я совсем недавно встречался со своим приятелем - Джоэлом Монталбано, который отвечает в НАСА за американский сегмент МКС. Там у них в журнале незакрытых замечаний порядка 250 замечаний по довольно серьезным системам - по конструкции, по солнечным батареям", - сказал он на конференции "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы", проходящей в Институте космических исследований РАН.
Соловьев также упомянул проблемы на российском сегменте станции, 80% оборудования которого уже выработало ресурс. Среди них негерметичность в промежуточной камере модуля "Звезда", которая делает временно недоступным стыковочный порт.
"Бывают случаи, когда у нас идут не пожары, слава богу, а задымления серьезные. Если оборудование за ресурсом, оно имеет полное право отказывать... Есть серьезные проблемы с разъемами - есть всякие там грибы, еще какие-то медико-биологические вещи, которые очень любят изоляцию", - отметил он.
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НАСАИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Владимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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