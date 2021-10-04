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https://ria.ru/20211004/zakavkaze-1753020163.html
МИД Ирана заявил, что не позволит "интервентам" влиять на Закавказье
МИД Ирана заявил, что не позволит "интервентам" влиять на Закавказье - РИА Новости, 04.10.2021
МИД Ирана заявил, что не позволит "интервентам" влиять на Закавказье
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в понедельник в ходе встречи со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном заявил, что Тегеран не позволит... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:50
2021-10-04T15:50
в мире
армения
азербайджан
баку
ильхам алиев
мид ирана
арарат мирзоян
хоссейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в понедельник в ходе встречи со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном заявил, что Тегеран не позволит "иностранным интервентам" повлиять на ситуацию в Закавказье, а также на отношения Ирана со странами этого региона.Глава МИД Армении Мирзоян отправился в понедельник с рабочим визитом в Иран для обсуждения со своим иранским коллегой региональных вопросов, в том числе последних событий в отношениях Ирана и Азербайджана."Наш регион и наши северные соседи страдают от кризисной ситуации, особенно из-за присутствия Израиля и террористов в некоторых частях региона. Мы не позволим иностранным интервентам повлиять на отношения Ирана с его соседями, включая Армению. Проблемы региона должны решаться странами, находящимся в этом регионе, без какого-либо иностранного вмешательства", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанского общества появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем ВС Армении.Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".
https://ria.ru/20211002/oruzhie-1752799011.html
https://ria.ru/20211004/otnosheniya-1753002350.html
армения
азербайджан
баку
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в мире, армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, мид ирана, арарат мирзоян, хоссейн амир абдоллахиан
15:50 04.10.2021
 
МИД Ирана заявил, что не позволит "интервентам" влиять на Закавказье

Глава МИД ИРИ Абдоллахиан: Тегеран не позволит "интервентам" влиять на ситуацию Закавказье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в понедельник в ходе встречи со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном заявил, что Тегеран не позволит "иностранным интервентам" повлиять на ситуацию в Закавказье, а также на отношения Ирана со странами этого региона.
Глава МИД Армении Мирзоян отправился в понедельник с рабочим визитом в Иран для обсуждения со своим иранским коллегой региональных вопросов, в том числе последних событий в отношениях Ирана и Азербайджана.
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"Наш регион и наши северные соседи страдают от кризисной ситуации, особенно из-за присутствия Израиля и террористов в некоторых частях региона. Мы не позволим иностранным интервентам повлиять на отношения Ирана с его соседями, включая Армению. Проблемы региона должны решаться странами, находящимся в этом регионе, без какого-либо иностранного вмешательства", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.
Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанского общества появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем ВС Армении.
Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".
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В миреАрменияАзербайджанБакуИльхам АлиевМИД ИранаАрарат МирзоянХоссейн Амир Абдоллахиан
 
 
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