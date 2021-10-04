МИД Ирана заявил, что не позволит "интервентам" влиять на Закавказье
Глава МИД ИРИ Абдоллахиан: Тегеран не позволит "интервентам" влиять на ситуацию Закавказье
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в понедельник в ходе встречи со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном заявил, что Тегеран не позволит "иностранным интервентам" повлиять на ситуацию в Закавказье, а также на отношения Ирана со странами этого региона.
Глава МИД Армении Мирзоян отправился в понедельник с рабочим визитом в Иран для обсуждения со своим иранским коллегой региональных вопросов, в том числе последних событий в отношениях Ирана и Азербайджана.
"Наш регион и наши северные соседи страдают от кризисной ситуации, особенно из-за присутствия Израиля и террористов в некоторых частях региона. Мы не позволим иностранным интервентам повлиять на отношения Ирана с его соседями, включая Армению. Проблемы региона должны решаться странами, находящимся в этом регионе, без какого-либо иностранного вмешательства", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.
Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанского общества появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем ВС Армении.
Власти Ирана подозревают, что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".