https://ria.ru/20211004/zakachka-1753077440.html

Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2"

Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2021

Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2"

Оператор "Северного потока — 2" начал заполнять топливом первую нитку газопровода. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-04T21:41

2021-10-04T21:41

2021-10-05T00:06

экономика

германия

евросоюз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" начал заполнять топливом первую нитку газопровода.Это необходимо, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, уточнили в Nord Stream 2 AG.Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе специалисты провели внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических инструментов. Помимо этого, они завершили внешнюю визуальную и инструментальную проверки. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG, заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. Для этого потребуется приблизительно 300 миллионов кубометров газа, которые позволят достичь внутритрубного давления в 100 бар на выходе у берега Германии.На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются."Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску.На фоне новостей о закачке цена ноябрьских фьючерса по индексу TTF опустилась до уровня в 1123,9 доллара за тысячу кубометров, однако затем выросла до 1159,3 доллара. При этом ранее она штурмовала отметку в 1200 доларов."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.

https://ria.ru/20211003/kruz-1752840311.html

https://ria.ru/20211002/gaz-1752807733.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия