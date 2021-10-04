https://ria.ru/20211004/zakachka-1753077440.html
Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2"
Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2021
Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2"
Оператор "Северного потока — 2" начал заполнять топливом первую нитку газопровода. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-04T21:41
2021-10-04T21:41
2021-10-05T00:06
экономика
германия
евросоюз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" начал заполнять топливом первую нитку газопровода.Это необходимо, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, уточнили в Nord Stream 2 AG.Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе специалисты провели внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических инструментов. Помимо этого, они завершили внешнюю визуальную и инструментальную проверки. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG, заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. Для этого потребуется приблизительно 300 миллионов кубометров газа, которые позволят достичь внутритрубного давления в 100 бар на выходе у берега Германии.На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются."Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску.На фоне новостей о закачке цена ноябрьских фьючерса по индексу TTF опустилась до уровня в 1123,9 доллара за тысячу кубометров, однако затем выросла до 1159,3 доллара. При этом ранее она штурмовала отметку в 1200 доларов."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
https://ria.ru/20211003/kruz-1752840311.html
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экономика, германия, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
21:41 04.10.2021 (обновлено: 00:06 05.10.2021)
Оператор начал закачку газа в первую нитку "Северного потока — 2"
Начато заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток — 2"
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" начал заполнять топливом первую нитку газопровода.
Это необходимо, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, уточнили в Nord Stream 2 AG
.
Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе специалисты провели внутритрубную инспекцию с использованием специальных диагностических инструментов. Помимо этого, они завершили внешнюю визуальную и инструментальную проверки.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG, заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. Для этого потребуется приблизительно 300 миллионов кубометров газа, которые позволят достичь внутритрубного давления в 100 бар на выходе у берега Германии
.
На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", — отметили в компании.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что одна из ниток соответствует всем требованиям, она готова к запуску.
На фоне новостей о закачке цена ноябрьских фьючерса по индексу TTF опустилась до уровня в 1123,9 доллара за тысячу кубометров, однако затем выросла до 1159,3 доллара. При этом ранее она штурмовала отметку в 1200 доларов.
"Северный поток — 2
" — газопровод из России в Германию
мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Nord Stream 2 AG
еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза
. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.