https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753019267.html

Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября

Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября - РИА Новости, 04.10.2021

Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября

Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначении выборов на 31 октября, об этом он сказал на... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:46

2021-10-04T15:46

2021-10-04T15:51

в мире

япония

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначении выборов на 31 октября, об этом он сказал на своей первой в этом качестве пресс-конференции."Срок полномочий нижней палаты истекает 21 октября. Я намерен выступить с программной речью и после парламентских прений распустить нижнюю палату 14 октября. Назначить начало предвыборной кампании на 19 октября, а голосование – на 31 октября. … Считаю, что с учетом ситуации это надо сделать как можно скорее", - сказал Кисида.Он пояснил, что считает необходимым проведение выборов в максимально короткий срок в связи с тем, что сейчас сократилось число заражений коронавирусом, но ситуация может измениться в любой момент, а также тем, что хочет как можно скорее попросить у народа мандат доверия, чтобы как можно скорее приступить к восстановлению экономики.

https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752929745.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, фумио кисида