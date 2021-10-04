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Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября
Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября - РИА Новости, 04.10.2021
Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября
Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначении выборов на 31 октября, об этом он сказал на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:46
2021-10-04T15:51
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначении выборов на 31 октября, об этом он сказал на своей первой в этом качестве пресс-конференции."Срок полномочий нижней палаты истекает 21 октября. Я намерен выступить с программной речью и после парламентских прений распустить нижнюю палату 14 октября. Назначить начало предвыборной кампании на 19 октября, а голосование – на 31 октября. … Считаю, что с учетом ситуации это надо сделать как можно скорее", - сказал Кисида.Он пояснил, что считает необходимым проведение выборов в максимально короткий срок в связи с тем, что сейчас сократилось число заражений коронавирусом, но ситуация может измениться в любой момент, а также тем, что хочет как можно скорее попросить у народа мандат доверия, чтобы как можно скорее приступить к восстановлению экономики.
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в мире, япония, фумио кисида
15:46 04.10.2021 (обновлено: 15:51 04.10.2021)
 
Премьер Японии назначит выборы в парламент на 31 октября

Премьер Японии Фумио Кисида назначит выборы в парламент на 31 октября

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначении выборов на 31 октября, об этом он сказал на своей первой в этом качестве пресс-конференции.
"Срок полномочий нижней палаты истекает 21 октября. Я намерен выступить с программной речью и после парламентских прений распустить нижнюю палату 14 октября. Назначить начало предвыборной кампании на 19 октября, а голосование – на 31 октября. … Считаю, что с учетом ситуации это надо сделать как можно скорее", - сказал Кисида.
Он пояснил, что считает необходимым проведение выборов в максимально короткий срок в связи с тем, что сейчас сократилось число заражений коронавирусом, но ситуация может измениться в любой момент, а также тем, что хочет как можно скорее попросить у народа мандат доверия, чтобы как можно скорее приступить к восстановлению экономики.
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