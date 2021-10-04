https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753018411.html

Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.10.2021

Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на своей первой пресс-конференции, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:41

2021-10-04T15:41

2021-10-04T16:14

в мире

япония

кндр (северная корея)

ким чен ын

фумио кисида

сша

синдзо абэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752933470_0:0:2494:1404_1920x0_80_0_0_914901e4bb9ded540014ff30ba40f6ce.jpg

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на своей первой пресс-конференции, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном."У меня есть готовность встретиться напрямую с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий", - сказал Кисида.Впервые намерение провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий высказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на фоне реализованных саммитов с Северной Кореей США и Южной Кореи. Однако это намерение так и не было реализовано.

https://ria.ru/20210930/svyaz-1752419381.html

япония

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, фумио кисида, сша, синдзо абэ