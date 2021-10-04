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Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.10.2021
Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на своей первой пресс-конференции, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:41
2021-10-04T15:41
2021-10-04T16:14
в мире
япония
кндр (северная корея)
ким чен ын
фумио кисида
сша
синдзо абэ
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на своей первой пресс-конференции, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном."У меня есть готовность встретиться напрямую с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий", - сказал Кисида.Впервые намерение провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий высказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на фоне реализованных саммитов с Северной Кореей США и Южной Кореи. Однако это намерение так и не было реализовано.
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в мире, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, фумио кисида, сша, синдзо абэ
15:41 04.10.2021 (обновлено: 16:14 04.10.2021)
Новый премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер Японии Фумио Кисида готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий