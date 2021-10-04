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Лавров прокомментировал формирование нового состава правительства Японии
Лавров прокомментировал формирование нового состава правительства Японии - РИА Новости, 04.10.2021
Лавров прокомментировал формирование нового состава правительства Японии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что преждевременно говорить, как формирование нового правительства Японии повлияет на переговоры Москвы и Токио по мирному... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:22
2021-10-04T15:22
в мире
токио
япония
москва
мид японии‎
сергей лавров
фумио кисида
самех шукри
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что преждевременно говорить, как формирование нового правительства Японии повлияет на переговоры Москвы и Токио по мирному договору.Новый состав правительства был объявлен в понедельник в Японии в связи с тем, что сотым премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида."Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще, потому что оно только что было назначено, согласовано, одобрено. И кроме того, в самое ближайшее время, как объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, состоятся парламентские выборы. Так что нынешняя команда, насколько я понимаю, будет прежде всего к этим выборам готовиться", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, отвечая на вопрос, как новое японское правительство повлияет на переговоры по мирному договору.При этом Лавров отметил, что конструктивно работал с Кисидой, когда тот был главой МИД Японии.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752929745.html
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в мире, токио, япония, москва, мид японии‎, сергей лавров, фумио кисида, самех шукри
15:22 04.10.2021
 
Лавров прокомментировал формирование нового состава правительства Японии

Лавров: говорить о влиянии нового правительства Японии на переговоры с Россией рано

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что преждевременно говорить, как формирование нового правительства Японии повлияет на переговоры Москвы и Токио по мирному договору.
Новый состав правительства был объявлен в понедельник в Японии в связи с тем, что сотым премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром
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Кисида стал сотым премьер-министром Японии
"Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще, потому что оно только что было назначено, согласовано, одобрено. И кроме того, в самое ближайшее время, как объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, состоятся парламентские выборы. Так что нынешняя команда, насколько я понимаю, будет прежде всего к этим выборам готовиться", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, отвечая на вопрос, как новое японское правительство повлияет на переговоры по мирному договору.
При этом Лавров отметил, что конструктивно работал с Кисидой, когда тот был главой МИД Японии.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Заседании нижней палаты парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:03
В Японии объявили состав нового правительства
 
В миреТокиоЯпонияМоскваМИД Японии‎Сергей ЛавровФумио КисидаСамех Шукри
 
 
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