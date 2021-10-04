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Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера - РИА Новости, 04.10.2021
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера
Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, затем в присутствии монарха состоится РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:00
2021-10-04T13:00
в мире
япония
фумио кисида
нарухито
есихидэ суга
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, затем в присутствии монарха состоится и церемония утверждения каждого члена кабинета.Император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Фумио Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально становится главой кабинета министров.Согласно церемониалу, примерно через час после этого в зал, где находится новый премьер-министр и император, по одному входят члены нового правительства и получают документ о своем назначении государственным министром из рук премьера в присутствии императора. На документе, написанном тушью и кистью, указано, что имярек назначается государственным министром от имени премьера, затем следует имя императора и его печать. Официальное назначение на пост в то или иное министерство члены кабинета получат в канцелярии премьер-министра на основании его приказа уже после церемонии в императорском дворце. С этой особенностью связано то, что при перестановках в кабинете церемония необходима только тем, кто впервые входит в состав правительства: те министры, которые сохранили место в кабинете, даже если меняют ведомство, церемонию не проходят.После церемонии правительство считается официально сформированным. Затем кабинет министров проводит свое первое заседание, за которым последует пресс-конференция нового главы кабинета Фумио Кисиды и министров.
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752929745.html
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в мире, япония, фумио кисида, нарухито, есихидэ суга
13:00 04.10.2021
 
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера

Император Японии Нарухито провел церемонию утверждения нового премьера Фумио Кисиды

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, затем в присутствии монарха состоится и церемония утверждения каждого члена кабинета.
Император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Фумио Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально становится главой кабинета министров.
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в парламенте в Токио после того, как он был избран новым премьер-министром
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Согласно церемониалу, примерно через час после этого в зал, где находится новый премьер-министр и император, по одному входят члены нового правительства и получают документ о своем назначении государственным министром из рук премьера в присутствии императора. На документе, написанном тушью и кистью, указано, что имярек назначается государственным министром от имени премьера, затем следует имя императора и его печать. Официальное назначение на пост в то или иное министерство члены кабинета получат в канцелярии премьер-министра на основании его приказа уже после церемонии в императорском дворце. С этой особенностью связано то, что при перестановках в кабинете церемония необходима только тем, кто впервые входит в состав правительства: те министры, которые сохранили место в кабинете, даже если меняют ведомство, церемонию не проходят.
После церемонии правительство считается официально сформированным. Затем кабинет министров проводит свое первое заседание, за которым последует пресс-конференция нового главы кабинета Фумио Кисиды и министров.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Биография Фумио Кисиды
 
В миреЯпонияФумио КисидаНарухитоЕсихидэ Суга
 
 
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