https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752977188.html

Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера

Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера - РИА Новости, 04.10.2021

Император Японии провел церемонию утверждения нового премьера

Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, затем в присутствии монарха состоится РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:00

2021-10-04T13:00

2021-10-04T13:00

в мире

япония

фумио кисида

нарухито

есихидэ суга

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, затем в присутствии монарха состоится и церемония утверждения каждого члена кабинета.Император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Фумио Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально становится главой кабинета министров.Согласно церемониалу, примерно через час после этого в зал, где находится новый премьер-министр и император, по одному входят члены нового правительства и получают документ о своем назначении государственным министром из рук премьера в присутствии императора. На документе, написанном тушью и кистью, указано, что имярек назначается государственным министром от имени премьера, затем следует имя императора и его печать. Официальное назначение на пост в то или иное министерство члены кабинета получат в канцелярии премьер-министра на основании его приказа уже после церемонии в императорском дворце. С этой особенностью связано то, что при перестановках в кабинете церемония необходима только тем, кто впервые входит в состав правительства: те министры, которые сохранили место в кабинете, даже если меняют ведомство, церемонию не проходят.После церемонии правительство считается официально сформированным. Затем кабинет министров проводит свое первое заседание, за которым последует пресс-конференция нового главы кабинета Фумио Кисиды и министров.

https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752929745.html

https://ria.ru/20210929/kisida-1577084183.html

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в мире, япония, фумио кисида, нарухито, есихидэ суга