https://ria.ru/20211004/vzyatka-1753034963.html
СК завершил расследование дела бывшего начальника УГИБДД Тюменской области
СК завершил расследование дела бывшего начальника УГИБДД Тюменской области - РИА Новости, 04.10.2021
СК завершил расследование дела бывшего начальника УГИБДД Тюменской области
Завершено расследование дела о взятках на 600 тысяч рублей бывшего начальника УГИБДД по Тюменской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:56
2021-10-04T16:56
2021-10-04T16:56
происшествия
взятка
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
угибдд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела о взятках на 600 тысяч рублей бывшего начальника УГИБДД по Тюменской области, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщало следствие, не желающие сдавать экзамены для получения водительского удостоверения люди платили посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику тюменского УГИБДД, а тот поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи". Александр Селюнин был арестован, а затем уволен из органов."Установлена причастность обвиняемого к совершению коррупционных преступлений. Общая сумма взяток составила свыше 600 тысяч рублей… Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в релизе.Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый через своего близкого знакомого организовал у себя строительство придомового комплекса. В качестве оплаты за выполнение строительных работ он использовал деньги, полученные его доверенным лицом за указания ставить положительные отметки "взяткодателям - иностранным гражданам - за сдачу теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения РФ независимо от фактического результата".Обвиняемый содержится под стражей, вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на его имущество на 3,67 миллиона рублей.Кроме того, действиям всех фигурантов, в том числе взяткодателям и посреднику, дана юридическая оценка. Все они привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20211001/vzyatka-1752652651.html
https://ria.ru/20211004/vzyatka-1752921153.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взятка, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), угибдд, россия
СК завершил расследование дела бывшего начальника УГИБДД Тюменской области
СК завершил расследование дела о взятках бывшего начальника УГИБДД по Тюменской области
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Завершено расследование дела о взятках на 600 тысяч рублей бывшего начальника УГИБДД
по Тюменской области
, сообщается на сайте СК РФ
.
Как сообщало следствие, не желающие сдавать экзамены для получения водительского удостоверения люди платили посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику тюменского УГИБДД, а тот поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи". Александр Селюнин был арестован, а затем уволен из органов.
"Установлена причастность обвиняемого к совершению коррупционных преступлений. Общая сумма взяток составила свыше 600 тысяч рублей… Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в релизе.
Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый через своего близкого знакомого организовал у себя строительство придомового комплекса. В качестве оплаты за выполнение строительных работ он использовал деньги, полученные его доверенным лицом за указания ставить положительные отметки "взяткодателям - иностранным гражданам - за сдачу теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения РФ независимо от фактического результата".
Обвиняемый содержится под стражей, вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на его имущество на 3,67 миллиона рублей.
Кроме того, действиям всех фигурантов, в том числе взяткодателям и посреднику, дана юридическая оценка. Все они привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в СК.