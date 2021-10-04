Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211004/vystavka-1752967002.html
На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая
На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая - РИА Новости, 04.10.2021
На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая
В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) официально открылась всемирная выставка ЭКСПО-2020. В этот же день прошла церемония официального открытия... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:25
2021-10-04T12:25
россия-китай: главное
дубай (город)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752968201_0:349:3020:2048_1920x0_80_0_0_c2ff767d2e925baf04138fecdec16921.jpg
МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) официально открылась всемирная выставка ЭКСПО-2020. В этот же день прошла церемония официального открытия китайского павильона "Свет Китая".Церемония открытия и перерезания ленточки состоялась у основного здания китайского павильона, который по форме напоминает традиционный китайский фонарь.Как заявил на церемонии открытия главный представитель правительства КНР на ЭКСПО в Дубае, заместитель главы Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Шэньфэн, основная тема китайского павильона звучит как "Построение сообщества единой судьбы человечества: инновации и возможности". В павильоне комплексно представлены достижения Китая в сфере научно-технических инноваций. Здесь можно впервые увидеть такие экспонаты, как космический аппарат "Чанъэ-5", спутниковая навигационная система "Бэйдоу", концепт-кары и интеллектуальные роботы.Общая площадь китайского павильона составляет 4636 квадратных метров, и он занимает одну из самых больших площадей среди всех павильонов зарубежных стран, участвующих в дубайском ЭКСПО. Павильон разделен на четыре выставочные зоны: "Общие мечты", "Общая Земля", "Общий дом" и "Общее будущее". В них представлены достижения Китая в таких областях, как информационные технологии, современный транспорт, искусственный интеллект, "умный" быт, освоение космоса. Среди главных экспонатов павильона - спутниковая навигационная система "Бэйдоу", макет кабины машиниста китайского высокоскоростного поезда, беспилотный концепт-кар на новых источниках энергии компании SAIC Motor, саженцы морского поливного риса, роботы компании UBTECH Robotics, тематический фильм "Первый полет" и ночное световое шоу.В течение шести месяцев работы ЭКСПО в Дубае китайский павильон планирует провести День китайского национального павильона, торжественную церемонию празднования китайского Нового года по лунному календарю (праздника Весны), мероприятие по практическому обмену опытом в области инновационных дизайн-разработок молодежи и демонстрацию этих разработок и выставку больших панд. 26 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения Китая, более 40 передовых предприятий и организаций страны проведут почти 100 различных мероприятий, включая выставки, торгово-экономические форумы и концерты. Кроме того, параллельно с китайским павильоном действует его онлайн-версия, которую посетители могут осмотреть дистанционно.
https://ria.ru/20211001/investitsii-1752637547.html
дубай (город)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752968201_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_59e35eb42058e94bb77d1d7876a44d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дубай (город), китай
12:25 04.10.2021
 

На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая

© REUTERS / Rula RouhanaЦеремония открытия ЭКСПО-2020 в Дубае
Церемония открытия ЭКСПО-2020 в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Rula Rouhana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) официально открылась всемирная выставка ЭКСПО-2020. В этот же день прошла церемония официального открытия китайского павильона "Свет Китая".
Церемония открытия и перерезания ленточки состоялась у основного здания китайского павильона, который по форме напоминает традиционный китайский фонарь.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:04Россия-Китай: Главное
Китай занял в 2020 году I место по объему прямых иностранных инвестиций
Как заявил на церемонии открытия главный представитель правительства КНР на ЭКСПО в Дубае, заместитель главы Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Шэньфэн, основная тема китайского павильона звучит как "Построение сообщества единой судьбы человечества: инновации и возможности". В павильоне комплексно представлены достижения Китая в сфере научно-технических инноваций. Здесь можно впервые увидеть такие экспонаты, как космический аппарат "Чанъэ-5", спутниковая навигационная система "Бэйдоу", концепт-кары и интеллектуальные роботы.
Общая площадь китайского павильона составляет 4636 квадратных метров, и он занимает одну из самых больших площадей среди всех павильонов зарубежных стран, участвующих в дубайском ЭКСПО. Павильон разделен на четыре выставочные зоны: "Общие мечты", "Общая Земля", "Общий дом" и "Общее будущее". В них представлены достижения Китая в таких областях, как информационные технологии, современный транспорт, искусственный интеллект, "умный" быт, освоение космоса. Среди главных экспонатов павильона - спутниковая навигационная система "Бэйдоу", макет кабины машиниста китайского высокоскоростного поезда, беспилотный концепт-кар на новых источниках энергии компании SAIC Motor, саженцы морского поливного риса, роботы компании UBTECH Robotics, тематический фильм "Первый полет" и ночное световое шоу.
В течение шести месяцев работы ЭКСПО в Дубае китайский павильон планирует провести День китайского национального павильона, торжественную церемонию празднования китайского Нового года по лунному календарю (праздника Весны), мероприятие по практическому обмену опытом в области инновационных дизайн-разработок молодежи и демонстрацию этих разработок и выставку больших панд. 26 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения Китая, более 40 передовых предприятий и организаций страны проведут почти 100 различных мероприятий, включая выставки, торгово-экономические форумы и концерты. Кроме того, параллельно с китайским павильоном действует его онлайн-версия, которую посетители могут осмотреть дистанционно.
 
Россия-Китай: ГлавноеДубай (город)Китай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния