https://ria.ru/20211004/vystavka-1752967002.html

На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая

На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая - РИА Новости, 04.10.2021

На ЭКСПО-2020 в Дубае открылся павильон Китая

В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) официально открылась всемирная выставка ЭКСПО-2020. В этот же день прошла церемония официального открытия... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:25

2021-10-04T12:25

2021-10-04T12:25

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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) официально открылась всемирная выставка ЭКСПО-2020. В этот же день прошла церемония официального открытия китайского павильона "Свет Китая".Церемония открытия и перерезания ленточки состоялась у основного здания китайского павильона, который по форме напоминает традиционный китайский фонарь.Как заявил на церемонии открытия главный представитель правительства КНР на ЭКСПО в Дубае, заместитель главы Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Шэньфэн, основная тема китайского павильона звучит как "Построение сообщества единой судьбы человечества: инновации и возможности". В павильоне комплексно представлены достижения Китая в сфере научно-технических инноваций. Здесь можно впервые увидеть такие экспонаты, как космический аппарат "Чанъэ-5", спутниковая навигационная система "Бэйдоу", концепт-кары и интеллектуальные роботы.Общая площадь китайского павильона составляет 4636 квадратных метров, и он занимает одну из самых больших площадей среди всех павильонов зарубежных стран, участвующих в дубайском ЭКСПО. Павильон разделен на четыре выставочные зоны: "Общие мечты", "Общая Земля", "Общий дом" и "Общее будущее". В них представлены достижения Китая в таких областях, как информационные технологии, современный транспорт, искусственный интеллект, "умный" быт, освоение космоса. Среди главных экспонатов павильона - спутниковая навигационная система "Бэйдоу", макет кабины машиниста китайского высокоскоростного поезда, беспилотный концепт-кар на новых источниках энергии компании SAIC Motor, саженцы морского поливного риса, роботы компании UBTECH Robotics, тематический фильм "Первый полет" и ночное световое шоу.В течение шести месяцев работы ЭКСПО в Дубае китайский павильон планирует провести День китайского национального павильона, торжественную церемонию празднования китайского Нового года по лунному календарю (праздника Весны), мероприятие по практическому обмену опытом в области инновационных дизайн-разработок молодежи и демонстрацию этих разработок и выставку больших панд. 26 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения Китая, более 40 передовых предприятий и организаций страны проведут почти 100 различных мероприятий, включая выставки, торгово-экономические форумы и концерты. Кроме того, параллельно с китайским павильоном действует его онлайн-версия, которую посетители могут осмотреть дистанционно.

https://ria.ru/20211001/investitsii-1752637547.html

дубай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубай (город), китай