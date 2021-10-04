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Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности - РИА Новости, 04.10.2021
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Минпромторг РФ поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавируса, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:39
2021-10-04T17:39
2021-10-04T18:01
распространение коронавируса
нижегородская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
глеб никитин
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россия
коронавирус covid-19
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавируса, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед"."Да, поддерживаю", - сказал он, отвечая на вопрос об обязательной вакцинации в промышленности.Он также напомнил, что сейчас в среднем по России от COVID-19 вакцинированы около 45% работников, задействованных в сфере обрабатывающей промышленности.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить сотрудников промпредприятий и студентов в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, в российских регионах.
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РИА Новости
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17:39 04.10.2021 (обновлено: 18:01 04.10.2021)
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Глава Минпромторга Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности