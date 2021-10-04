https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1753046032.html

Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности

Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности - РИА Новости, 04.10.2021

Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности

Минпромторг РФ поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавируса, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:39

2021-10-04T17:39

2021-10-04T18:01

распространение коронавируса

нижегородская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

глеб никитин

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавируса, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед"."Да, поддерживаю", - сказал он, отвечая на вопрос об обязательной вакцинации в промышленности.Он также напомнил, что сейчас в среднем по России от COVID-19 вакцинированы около 45% работников, задействованных в сфере обрабатывающей промышленности.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить сотрудников промпредприятий и студентов в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, в российских регионах.

нижегородская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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