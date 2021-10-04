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Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения

Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения - РИА Новости, 04.10.2021

Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 67% работников, которым предписана обязательная вакцинация, привились от коронавируса в столице. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:35

2021-10-04T14:35

2021-10-04T14:35

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 67% работников, которым предписана обязательная вакцинация, привились от коронавируса в столице."В Москве, как вы знаете, одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю работающих в Москве, 67% привились двумя компонентами и 73% - одной компонентой", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привито больше 80% этих групп - это хороший результат", - добавил мэр.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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