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Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения
Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения - РИА Новости, 04.10.2021
Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 67% работников, которым предписана обязательная вакцинация, привились от коронавируса в столице. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:35
2021-10-04T14:35
2021-10-04T14:35
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 67% работников, которым предписана обязательная вакцинация, привились от коронавируса в столице."В Москве, как вы знаете, одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю работающих в Москве, 67% привились двумя компонентами и 73% - одной компонентой", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привито больше 80% этих групп - это хороший результат", - добавил мэр.
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Собянин рассказал о вакцинации работников образования и здравоохранения
В Москве привились 67 процентов работников, которым предписана обязательная вакцинация