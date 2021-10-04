https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752997901.html

Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей

Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей - РИА Новости, 04.10.2021

Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей

Среди пожилых людей в Москве самый низкий уровень вакцинации от COVID, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:15

2021-10-04T14:15

2021-10-04T14:40

распространение коронавируса

общество

москва

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коронавирус в россии

сергей собянин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среди пожилых людей в Москве самый низкий уровень вакцинации от COVID, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Пожилые люди вообще вызывают опасение. Среди них самый низкий уровень, как ни странно, вакцинаций, несмотря на все наши усилия, призывы, информирование их. А это самая большая такая группа, которая подвержена и заболеваемости и, в том числе в тяжелой форме, и смертности. Поэтому пользуясь возможностью, я еще раз обращаюсь к старшему поколению, к пожилым людям, чтобы берегли себя и активно проходили вакцинацию", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211004/lotereya-1752997776.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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