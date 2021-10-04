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Распространение коронавируса
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Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей - РИА Новости, 04.10.2021
Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
Среди пожилых людей в Москве самый низкий уровень вакцинации от COVID, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:15
2021-10-04T14:40
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среди пожилых людей в Москве самый низкий уровень вакцинации от COVID, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Пожилые люди вообще вызывают опасение. Среди них самый низкий уровень, как ни странно, вакцинаций, несмотря на все наши усилия, призывы, информирование их. А это самая большая такая группа, которая подвержена и заболеваемости и, в том числе в тяжелой форме, и смертности. Поэтому пользуясь возможностью, я еще раз обращаюсь к старшему поколению, к пожилым людям, чтобы берегли себя и активно проходили вакцинацию", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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общество, москва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин, здоровье - общество
14:15 04.10.2021 (обновлено: 14:40 04.10.2021)
 
Собянин заявил о низком уровне вакцинации среди пожилых москвичей

Собянин заявил о самом низком уровне вакцинации от коронавируса среди пожилых москвичей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Среди пожилых людей в Москве самый низкий уровень вакцинации от COVID, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Пожилые люди вообще вызывают опасение. Среди них самый низкий уровень, как ни странно, вакцинаций, несмотря на все наши усилия, призывы, информирование их. А это самая большая такая группа, которая подвержена и заболеваемости и, в том числе в тяжелой форме, и смертности. Поэтому пользуясь возможностью, я еще раз обращаюсь к старшему поколению, к пожилым людям, чтобы берегли себя и активно проходили вакцинацию", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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