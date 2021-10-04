https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752960937.html

Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:51

2021-10-04T11:51

2021-10-04T12:08

распространение коронавируса

грипп

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас важная задача - оценить эффективность вместе введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадёживающие результаты",- сказал Мурашко на пленарной сессии форума "Биотехмед".Ранее Мурашко сообщал, что доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса начались в России, по результатам примут решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html

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2021

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грипп, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии