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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752960937.html
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:51
2021-10-04T12:08
распространение коронавируса
грипп
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус в россии
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас важная задача - оценить эффективность вместе введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадёживающие результаты",- сказал Мурашко на пленарной сессии форума "Биотехмед".Ранее Мурашко сообщал, что доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса начались в России, по результатам примут решение о дальнейших шагах.
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грипп, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии
11:51 04.10.2021 (обновлено: 12:08 04.10.2021)
 
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Мурашко: первые результаты по одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 обнадеживают

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас важная задача - оценить эффективность вместе введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадёживающие результаты",- сказал Мурашко на пленарной сессии форума "Биотехмед".
Ранее Мурашко сообщал, что доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса начались в России, по результатам примут решение о дальнейших шагах.
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