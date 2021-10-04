https://ria.ru/20211004/upominanie-1753085003.html

Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"

Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что появление президента Украины Владимира Зеленского в "досье Пандоры" делает работу по приданию большей... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:13

2021-10-04T23:13

2021-10-04T23:26

в мире

киев

сша

вашингтон (город)

джо байден

джордж сорос

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что появление президента Украины Владимира Зеленского в "досье Пандоры" делает работу по приданию большей открытости финансовой системе еще важней."Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке", - сказала Псаки на вопрос о том, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом.Она повторила, что президент США Джо Байден "привержен приданию дополнительной открытости финансовой системе США и международной". По словам Псаки, это часть внутренней повестки Байдена, на этом он сосредоточен и на международных форумах. Она подчеркнула, что для Вашингтона важна эта работа в рамках скоординированного мирового сообщества.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.

https://ria.ru/20211004/svyazi-1753040082.html

киев

сша

вашингтон (город)

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в мире, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, джордж сорос, владимир зеленский