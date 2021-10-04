Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/upominanie-1753085003.html
Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"
Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что появление президента Украины Владимира Зеленского в "досье Пандоры" делает работу по приданию большей... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:13
2021-10-04T23:26
в мире
киев
сша
вашингтон (город)
джо байден
джордж сорос
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847396_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_83f52a934ff54d59a4ea824ce1dec857.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что появление президента Украины Владимира Зеленского в "досье Пандоры" делает работу по приданию большей открытости финансовой системе еще важней."Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке", - сказала Псаки на вопрос о том, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом.Она повторила, что президент США Джо Байден "привержен приданию дополнительной открытости финансовой системе США и международной". По словам Псаки, это часть внутренней повестки Байдена, на этом он сосредоточен и на международных форумах. Она подчеркнула, что для Вашингтона важна эта работа в рамках скоординированного мирового сообщества.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.
https://ria.ru/20211004/svyazi-1753040082.html
киев
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847396_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_f8e6bbe3e41fa9953acdbaabf409ef1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, джордж сорос, владимир зеленский
23:13 04.10.2021 (обновлено: 23:26 04.10.2021)
 
Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"

Псаки указала на важность открытости в финансах после упоминания Зеленского в "досье"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что появление президента Украины Владимира Зеленского в "досье Пандоры" делает работу по приданию большей открытости финансовой системе еще важней.
"Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке", - сказала Псаки на вопрос о том, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом.
Она повторила, что президент США Джо Байден "привержен приданию дополнительной открытости финансовой системе США и международной". По словам Псаки, это часть внутренней повестки Байдена, на этом он сосредоточен и на международных форумах. Она подчеркнула, что для Вашингтона важна эта работа в рамках скоординированного мирового сообщества.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.
Игорь Коломойский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 17:14
Фирма Baker McKenzie отказалась раскрыть связи с Коломойским
 
В миреКиевСШАВашингтон (город)Джо БайденДжордж СоросВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния