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Спикер Рады Украины заявил, что по закону у него нельзя забрать мандат
Спикер Рады Украины заявил, что по закону у него нельзя забрать мандат - РИА Новости, 04.10.2021
Спикер Рады Украины заявил, что по закону у него нельзя забрать мандат
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что по закону его не могут лишить мандата, при этом он не исключает другие варианты развития событий. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:55
2021-10-04T14:55
в мире
верховная рада украины
дмитрий разумков
александр корниенко
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что по закону его не могут лишить мандата, при этом он не исключает другие варианты развития событий.Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отставки Разумков может лишиться мандата депутата."Ну, по закону нет (не могут забрать мандат – ред.), а так - у нас разное бывает", - сказал Разумков на брифинге в понедельник, трансляцию вёл телеканал "Рада".Разумков был избран в Раду по списку партии "Слуга народа" и, согласно регламенту работы парламента, в связи с избранием на пост спикера написал заявление о выходе из фракции. По закону выход депутата из фракции по собственной инициативе является основанием для лишения его мандата. Однако применяется ли эта норма в случае сложения мандата в связи с избранием на пост главы парламента, неясно. Решение о лишении мандата принимается партией по результатам съезда.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752982035.html
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в мире, верховная рада украины, дмитрий разумков, александр корниенко
14:55 04.10.2021
 
Спикер Рады Украины заявил, что по закону у него нельзя забрать мандат

Спикер Рады Разумков заявил, что у него нельзя забрать мандат, но "бывает разное"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что по закону его не могут лишить мандата, при этом он не исключает другие варианты развития событий.
Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отставки Разумков может лишиться мандата депутата.
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:21
Спикер Рады считает, что не оторвался от команды президента Украины
"Ну, по закону нет (не могут забрать мандат – ред.), а так - у нас разное бывает", - сказал Разумков на брифинге в понедельник, трансляцию вёл телеканал "Рада".
Разумков был избран в Раду по списку партии "Слуга народа" и, согласно регламенту работы парламента, в связи с избранием на пост спикера написал заявление о выходе из фракции. По закону выход депутата из фракции по собственной инициативе является основанием для лишения его мандата. Однако применяется ли эта норма в случае сложения мандата в связи с избранием на пост главы парламента, неясно. Решение о лишении мандата принимается партией по результатам съезда.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 12:47
Спикер Рады отказался собирать подписи за импичмент Зеленскому
 
В миреВерховная Рада УкраиныДмитрий РазумковАлександр Корниенко
 
 
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