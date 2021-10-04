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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/treyler-1752998702.html
Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей"
Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей" - РИА Новости, 04.10.2021
Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей"
На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили тизер-трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:15
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили тизер-трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне".Анимационный фильм продолжает цикл о приключениях "Трех богатырей". На этот раз в центре событий оказываются конь Юлий и Князь, которые меняются телами после колдовства Бабы-яги.Но долго это продолжаться не может — отечество оказывается в опасности. Поэтому распутывать это дело берутся Три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня. Режиссеры — Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Ранее они работали над еще одним мультфильмом из этого цикла — "Конь Юлий и большие скачки" (2020). "Три богатыря и конь на троне" выйдет в российских кинотеатрах перед январскими праздниками — 30 декабря 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
15:15 04.10.2021
 
Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей"

На YouTube опубликовали тизер-трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили тизер-трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне".
Анимационный фильм продолжает цикл о приключениях "Трех богатырей". На этот раз в центре событий оказываются конь Юлий и Князь, которые меняются телами после колдовства Бабы-яги.
"Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов", — говорится в описании ролика.
Но долго это продолжаться не может — отечество оказывается в опасности. Поэтому распутывать это дело берутся Три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня.
Режиссеры — Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Ранее они работали над еще одним мультфильмом из этого цикла — "Конь Юлий и большие скачки" (2020).
"Три богатыря и конь на троне" выйдет в российских кинотеатрах перед январскими праздниками — 30 декабря 2021 года.
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