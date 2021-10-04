https://ria.ru/20211004/treyler-1752998702.html

Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей"

Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей" - РИА Новости, 04.10.2021

Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях "Трех богатырей"

На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили тизер-трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне". РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:15

2021-10-04T15:15

2021-10-04T15:15

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752998923_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_6432f33d15d286d68b224f80386384a8.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили тизер-трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне".Анимационный фильм продолжает цикл о приключениях "Трех богатырей". На этот раз в центре событий оказываются конь Юлий и Князь, которые меняются телами после колдовства Бабы-яги.Но долго это продолжаться не может — отечество оказывается в опасности. Поэтому распутывать это дело берутся Три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня. Режиссеры — Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Ранее они работали над еще одним мультфильмом из этого цикла — "Конь Юлий и большие скачки" (2020). "Три богатыря и конь на троне" выйдет в российских кинотеатрах перед январскими праздниками — 30 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210908/rodrigez-1749023610.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть