Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/terroristy-1752940896.html
Лицом к стенке. Видео задержания террористов в Москве
Задержание террористов из "Хизб ут-Тахрир"* в Москве попало на видео
Лицом к стенке. Видео задержания террористов в Москве
Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:23
2021-10-04T14:07
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752941423_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_490597762693bb8502ea122aa541ca8a.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.На кадрах видно, как силовики заходят в помещение, где скрываются подозреваемые, после чего задерживают их. Исламисты — два главаря и шесть активных участников ячейки — скрывались в Москве и Московской области. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы, с помощью которых злоумышленники распространяли террористическую идеологию. Возбуждено уголовное дело.Деятельность "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в России запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — установить исламское правление во всемирном масштабе путем создания "халифата".*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры спецоперации ФСБ против исламистов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве и Подмосковье
Кадры спецоперации ФСБ против исламистов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве и Подмосковье
2021-10-04T10:23
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752941423_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5ec98bb568f9c8bdac47770db525b5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, россия
10:23 04.10.2021 (обновлено: 14:07 04.10.2021)
 
Опубликовано видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания в Москве террористов из "Хизб ут-Тахрир"*

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
На кадрах видно, как силовики заходят в помещение, где скрываются подозреваемые, после чего задерживают их. Исламисты — два главаря и шесть активных участников ячейки — скрывались в Москве и Московской области. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы, с помощью которых злоумышленники распространяли террористическую идеологию. Возбуждено уголовное дело.
Деятельность "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в России запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — установить исламское правление во всемирном масштабе путем создания "халифата".
*Террористическая организация, запрещенная в России
Оглашение приговора исламисту, готовившему теракт в Москве
5 июля, 12:46
Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния