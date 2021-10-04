https://ria.ru/20211004/terroristy-1752940896.html

Лицом к стенке. Видео задержания террористов в Москве

Задержание террористов из "Хизб ут-Тахрир"* в Москве попало на видео

Лицом к стенке. Видео задержания террористов в Москве

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:23

2021-10-04T10:23

2021-10-04T14:07

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хизб ут-тахрир аль-ислами

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.На кадрах видно, как силовики заходят в помещение, где скрываются подозреваемые, после чего задерживают их. Исламисты — два главаря и шесть активных участников ячейки — скрывались в Москве и Московской области. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы, с помощью которых злоумышленники распространяли террористическую идеологию. Возбуждено уголовное дело.Деятельность "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в России запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — установить исламское правление во всемирном масштабе путем создания "халифата".*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спецоперации ФСБ против исламистов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве и Подмосковье Кадры спецоперации ФСБ против исламистов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве и Подмосковье 2021-10-04T10:23 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, россия