https://ria.ru/20211004/terroristy-1752940896.html
Лицом к стенке. Видео задержания террористов в Москве
Задержание террористов из "Хизб ут-Тахрир"* в Москве попало на видео
Лицом к стенке. Видео задержания террористов в Москве
Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:23
2021-10-04T10:23
2021-10-04T14:07
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала кадры спецоперации против сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.На кадрах видно, как силовики заходят в помещение, где скрываются подозреваемые, после чего задерживают их. Исламисты — два главаря и шесть активных участников ячейки — скрывались в Москве и Московской области. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы, с помощью которых злоумышленники распространяли террористическую идеологию. Возбуждено уголовное дело.Деятельность "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в России запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — установить исламское правление во всемирном масштабе путем создания "халифата".*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
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7 495 645-6601
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Кадры спецоперации ФСБ против исламистов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве и Подмосковье
Кадры спецоперации ФСБ против исламистов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве и Подмосковье
2021-10-04T10:23
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, россия
10:23 04.10.2021 (обновлено: 14:07 04.10.2021)
Опубликовано видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир"* в Москве
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве террористов из "Хизб ут-Тахрир"*