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Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии
Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии - РИА Новости, 04.10.2021
Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии
Более половины представителей российского малого и среднего бизнеса считают внедрение новых технологий приоритетной задачей для обеспечения стабильной работы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T06:24
2021-10-04T06:24
экономика
технологии
лаборатория касперского
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более половины представителей российского малого и среднего бизнеса считают внедрение новых технологий приоритетной задачей для обеспечения стабильной работы компании в период пандемии, сообщает "Лаборатория Касперского" по итогам опроса предпринимателей.Опрос, проведенный в 2021 году, охватил 22 страны. В исследовании приняли участие более 3 тысяч принимающих решения сотрудников организаций, численность персонала которых составляет до 250 человек. В России было опрошено 200 человек.Более 56% опрошенных предпринимателей в России назвали внедрение новых технологий приоритетной задачей для стабильного функционирования их компании во время пандемии. "В список необходимых мер вошли обеспечение персонала новыми технологиями и оборудованием, сервисами коммуникации и совместной работы, позволяющими перевести бизнес в онлайн, а сотрудникам - работать удаленно или в гибридном формате", - говорится в сообщении.Самыми значимыми активностями для бизнеса в период пандемии предприниматели назвали сохранение рабочих мест (65% опрошенных) и поддержание бизнеса любой ценой (62%). О сокращении бюджета сообщили в 40% компаний, 30% временно закрыли все или часть офисов, а также прочие физические площади (например, торговые точки или склады). При этом в каждой пятой небольшой компании запустили новые продукты или услуги."Особую актуальность приобрели онлайн-сервисы, и те предприятия, род деятельности которых позволял запустить их, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, для которых цифровизация по тем или иным причинам была невозможна", - рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" по киберзащите малого и среднего бизнеса Андрей Данкевич, чьи слова приводятся в сообщении.Чтобы компания безопасно функционировала в условиях цифровизации, эксперты рекомендуют владельцам малого и среднего бизнеса регулярно напоминать сотрудникам, что нельзя открывать подозрительные сообщения, необходимо придумывать сложные пароли для разных учетных записей и регулярно их менять, а также использовать защитные решения, позволяющие сисадминам удаленно управлять безопасностью рабочих устройств.
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экономика, технологии, лаборатория касперского, россия
06:24 04.10.2021
 
Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии

"Лаборатория Касперского": новые технологии необходимы для работы в условиях пандемии

© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более половины представителей российского малого и среднего бизнеса считают внедрение новых технологий приоритетной задачей для обеспечения стабильной работы компании в период пандемии, сообщает "Лаборатория Касперского" по итогам опроса предпринимателей.
Опрос, проведенный в 2021 году, охватил 22 страны. В исследовании приняли участие более 3 тысяч принимающих решения сотрудников организаций, численность персонала которых составляет до 250 человек. В России было опрошено 200 человек.
Более 56% опрошенных предпринимателей в России назвали внедрение новых технологий приоритетной задачей для стабильного функционирования их компании во время пандемии. "В список необходимых мер вошли обеспечение персонала новыми технологиями и оборудованием, сервисами коммуникации и совместной работы, позволяющими перевести бизнес в онлайн, а сотрудникам - работать удаленно или в гибридном формате", - говорится в сообщении.
Самыми значимыми активностями для бизнеса в период пандемии предприниматели назвали сохранение рабочих мест (65% опрошенных) и поддержание бизнеса любой ценой (62%). О сокращении бюджета сообщили в 40% компаний, 30% временно закрыли все или часть офисов, а также прочие физические площади (например, торговые точки или склады). При этом в каждой пятой небольшой компании запустили новые продукты или услуги.
Разработчик - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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"Особую актуальность приобрели онлайн-сервисы, и те предприятия, род деятельности которых позволял запустить их, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, для которых цифровизация по тем или иным причинам была невозможна", - рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" по киберзащите малого и среднего бизнеса Андрей Данкевич, чьи слова приводятся в сообщении.
Чтобы компания безопасно функционировала в условиях цифровизации, эксперты рекомендуют владельцам малого и среднего бизнеса регулярно напоминать сотрудникам, что нельзя открывать подозрительные сообщения, необходимо придумывать сложные пароли для разных учетных записей и регулярно их менять, а также использовать защитные решения, позволяющие сисадминам удаленно управлять безопасностью рабочих устройств.
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