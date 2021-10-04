https://ria.ru/20211004/tekhnologii-1752924326.html

Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии

Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии - РИА Новости, 04.10.2021

Бизнесмены назвали основные меры для стабильной работы в период пандемии

Более половины представителей российского малого и среднего бизнеса считают внедрение новых технологий приоритетной задачей для обеспечения стабильной работы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T06:24

2021-10-04T06:24

2021-10-04T06:24

экономика

технологии

лаборатория касперского

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более половины представителей российского малого и среднего бизнеса считают внедрение новых технологий приоритетной задачей для обеспечения стабильной работы компании в период пандемии, сообщает "Лаборатория Касперского" по итогам опроса предпринимателей.Опрос, проведенный в 2021 году, охватил 22 страны. В исследовании приняли участие более 3 тысяч принимающих решения сотрудников организаций, численность персонала которых составляет до 250 человек. В России было опрошено 200 человек.Более 56% опрошенных предпринимателей в России назвали внедрение новых технологий приоритетной задачей для стабильного функционирования их компании во время пандемии. "В список необходимых мер вошли обеспечение персонала новыми технологиями и оборудованием, сервисами коммуникации и совместной работы, позволяющими перевести бизнес в онлайн, а сотрудникам - работать удаленно или в гибридном формате", - говорится в сообщении.Самыми значимыми активностями для бизнеса в период пандемии предприниматели назвали сохранение рабочих мест (65% опрошенных) и поддержание бизнеса любой ценой (62%). О сокращении бюджета сообщили в 40% компаний, 30% временно закрыли все или часть офисов, а также прочие физические площади (например, торговые точки или склады). При этом в каждой пятой небольшой компании запустили новые продукты или услуги."Особую актуальность приобрели онлайн-сервисы, и те предприятия, род деятельности которых позволял запустить их, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, для которых цифровизация по тем или иным причинам была невозможна", - рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" по киберзащите малого и среднего бизнеса Андрей Данкевич, чьи слова приводятся в сообщении.Чтобы компания безопасно функционировала в условиях цифровизации, эксперты рекомендуют владельцам малого и среднего бизнеса регулярно напоминать сотрудникам, что нельзя открывать подозрительные сообщения, необходимо придумывать сложные пароли для разных учетных записей и регулярно их менять, а также использовать защитные решения, позволяющие сисадминам удаленно управлять безопасностью рабочих устройств.

https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/rabota-1738650684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, лаборатория касперского, россия