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https://ria.ru/20211004/starovoytova-1752946419.html
Умерла сестра Галины Старовойтовой
Умерла сестра Галины Старовойтовой - РИА Новости, 04.10.2021
Умерла сестра Галины Старовойтовой
Ольга Старовойтова, младшая сестра убитой в 1998 году депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, скончалась в Петербурге в ночь на понедельник, сообщил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:44
2021-10-04T10:53
происшествия
галина старовойтова
санкт-петербург
госдума рф
борис вишневский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Ольга Старовойтова, младшая сестра убитой в 1998 году депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, скончалась в Петербурге в ночь на понедельник, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский."Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова... Светлая память замечательному человеку", - написал он на своей странице в Facebook. О причинах смерти Старовойтовой, родившейся в 1948 году, и дате прощания пока не сообщается.Дзержинский районный суд в Петербурге в сентябре отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).
https://ria.ru/20210922/sud-1751354954.html
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происшествия, галина старовойтова, санкт-петербург, госдума рф, борис вишневский
10:44 04.10.2021 (обновлено: 10:53 04.10.2021)
 
Умерла сестра Галины Старовойтовой

Младшая сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой Ольга умерла в Санкт-Петербурге

© Фото : Ольга Старовойтова/FacebookОльга Старовойтова
Ольга Старовойтова - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Ольга Старовойтова/Facebook
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Ольга Старовойтова, младшая сестра убитой в 1998 году депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, скончалась в Петербурге в ночь на понедельник, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.
"Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова... Светлая память замечательному человеку", - написал он на своей странице в Facebook. О причинах смерти Старовойтовой, родившейся в 1948 году, и дате прощания пока не сообщается.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 18:27
Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой
Дзержинский районный суд в Петербурге в сентябре отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).
Народный депутат РСФСР Галина Старовойтова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2018
20 ноября 2018, 03:25
Дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой
 
ПроисшествияГалина СтаровойтоваСанкт-ПетербургГосдума РФБорис Вишневский
 
 
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