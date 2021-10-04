https://ria.ru/20211004/starovoytova-1752946419.html

Умерла сестра Галины Старовойтовой

Умерла сестра Галины Старовойтовой - РИА Новости, 04.10.2021

Умерла сестра Галины Старовойтовой

Ольга Старовойтова, младшая сестра убитой в 1998 году депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, скончалась в Петербурге в ночь на понедельник, сообщил... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:44

2021-10-04T10:44

2021-10-04T10:53

происшествия

галина старовойтова

санкт-петербург

госдума рф

борис вишневский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Ольга Старовойтова, младшая сестра убитой в 1998 году депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, скончалась в Петербурге в ночь на понедельник, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский."Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова... Светлая память замечательному человеку", - написал он на своей странице в Facebook. О причинах смерти Старовойтовой, родившейся в 1948 году, и дате прощания пока не сообщается.Дзержинский районный суд в Петербурге в сентябре отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).

https://ria.ru/20210922/sud-1751354954.html

https://ria.ru/20181120/1533101060.html

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происшествия, галина старовойтова, санкт-петербург, госдума рф, борис вишневский