10:44 04.10.2021 (обновлено: 10:53 04.10.2021)
Умерла сестра Галины Старовойтовой
Младшая сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой Ольга умерла в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Ольга Старовойтова, младшая сестра убитой в 1998 году депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, скончалась в Петербурге в ночь на понедельник, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.
"Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова... Светлая память замечательному человеку", - написал он на своей странице в Facebook. О причинах смерти Старовойтовой, родившейся в 1948 году, и дате прощания пока не сообщается.
22 сентября, 18:27Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой
Дзержинский районный суд в Петербурге в сентябре отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).
20 ноября 2018, 03:25Дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой