Спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Дмитрий Аверов

"Инициирование, рассмотрение, глубокий анализ, доработка или согласование нормативно-правовых актов, позволяющих сделать жизнь жителей региона лучше, это наша работа. Отдавая свои голоса за нас, избиратели рассчитывают на высокое качество этой работы. Призываю вас оправдать эти ожидания. Приложить силы и знания для конструктивных и созидательных решений", - сказал Аверов после оглашения результатов.