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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211004/spiker-1753021791.html
Спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Дмитрий Аверов
Спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Дмитрий Аверов - РИА Новости, 04.10.2021
Спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Дмитрий Аверов
Председателем Липецкого областного Совета депутатов на первой сессии седьмого созыва избран Дмитрий Аверов, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:56
2021-10-04T15:56
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политика
липецкая область
совет федерации рф
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ЛИПЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Председателем Липецкого областного Совета депутатов на первой сессии седьмого созыва избран Дмитрий Аверов, сообщает пресс-служба регионального парламента.Главу законодательного собрания выбирают тайным голосованием с использованием бюллетеней. Кандидатуру Дмитрия Аверова предложила фракция "Единая Россия". По итогам голосования он набрал большинство голосов.Аверову – 47 лет, до избрания в облсовет он занимал пост заместителя главы администрации Липецкой области, говорится в сообщении.На первой сессии парламента депутаты нового созыва также избрали вице-спикера (им стал Герой России Владимир Богодухов) и наделили полномочиями сенатора РФ Максима Кавджарадзе. Большинством голосов он вновь будет представлять интересы Липецкой области в Совете Федерации России.
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политика, липецкая область, совет федерации рф, россия
15:56 04.10.2021
 

Спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Дмитрий Аверов

© Фото : Липецкий областной Совет депутатовЛипецкий областной Совет депутатов
Липецкий областной Совет депутатов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Липецкий областной Совет депутатов
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ЛИПЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Председателем Липецкого областного Совета депутатов на первой сессии седьмого созыва избран Дмитрий Аверов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Главу законодательного собрания выбирают тайным голосованием с использованием бюллетеней. Кандидатуру Дмитрия Аверова предложила фракция "Единая Россия". По итогам голосования он набрал большинство голосов.
Аверову – 47 лет, до избрания в облсовет он занимал пост заместителя главы администрации Липецкой области, говорится в сообщении.
"Инициирование, рассмотрение, глубокий анализ, доработка или согласование нормативно-правовых актов, позволяющих сделать жизнь жителей региона лучше, это наша работа. Отдавая свои голоса за нас, избиратели рассчитывают на высокое качество этой работы. Призываю вас оправдать эти ожидания. Приложить силы и знания для конструктивных и созидательных решений", - сказал Аверов после оглашения результатов.
На первой сессии парламента депутаты нового созыва также избрали вице-спикера (им стал Герой России Владимир Богодухов) и наделили полномочиями сенатора РФ Максима Кавджарадзе. Большинством голосов он вновь будет представлять интересы Липецкой области в Совете Федерации России.
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