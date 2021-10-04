https://ria.ru/20211004/spch-1753048169.html

СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях

СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях - РИА Новости, 04.10.2021

СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях

Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:47

2021-10-04T17:47

2021-10-04T18:10

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

россия

стрельба в школе в казани

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях, которые направила в правительство РФ в понедельник, сообщает официальный сайт Совета.В СПЧ заявили о подготовке соответствующих рекомендаций после трагедии в Перми, где утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.СПЧ предлагает, в частности, органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений, а также внести соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения паспорта безопасности образовательного учреждения.Также предлагается скорректировать программы подготовки будущих педагогов и организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей, направленные на формирование (развитие) навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях, включая проведение учений в образовательных учреждениях.Кроме того, Совет считает необходимым разработать и принять концепцию психологической поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую комплекс мер по противодействию травле (буллингу), выявлению детей и подростков с тенденциями развития негативного, агрессивного поведения и действенной работы с ними.СПЧ также предлагает усовершенствовать системы городского видеонаблюдения "Безопасный город" и их аналоги, дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка.В числе предложений также отмечена необходимость "пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и зарубежного опыта, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия".

https://ria.ru/20211001/perm-1752666449.html

https://ria.ru/20210820/minnikhanov-1746590423.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, россия, стрельба в школе в казани, стрельба в пермском госуниверситете