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СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях
СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях - РИА Новости, 04.10.2021
СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях
Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:47
2021-10-04T18:10
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
россия
стрельба в школе в казани
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях, которые направила в правительство РФ в понедельник, сообщает официальный сайт Совета.В СПЧ заявили о подготовке соответствующих рекомендаций после трагедии в Перми, где утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.СПЧ предлагает, в частности, органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений, а также внести соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения паспорта безопасности образовательного учреждения.Также предлагается скорректировать программы подготовки будущих педагогов и организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей, направленные на формирование (развитие) навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях, включая проведение учений в образовательных учреждениях.Кроме того, Совет считает необходимым разработать и принять концепцию психологической поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую комплекс мер по противодействию травле (буллингу), выявлению детей и подростков с тенденциями развития негативного, агрессивного поведения и действенной работы с ними.СПЧ также предлагает усовершенствовать системы городского видеонаблюдения "Безопасный город" и их аналоги, дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка.В числе предложений также отмечена необходимость "пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и зарубежного опыта, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия".
https://ria.ru/20211001/perm-1752666449.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, россия, стрельба в школе в казани, стрельба в пермском госуниверситете
17:47 04.10.2021 (обновлено: 18:10 04.10.2021)
 
СПЧ выдвинул предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях

СПЧ направил в правительство предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях, которые направила в правительство РФ в понедельник, сообщает официальный сайт Совета.
В СПЧ заявили о подготовке соответствующих рекомендаций после трагедии в Перми, где утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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"Просим вас поручить профильным органам исполнительной власти проработать прилагаемые предложения и направить в адрес Совета свою позицию", - говорится в письме советника президента РФ, главы СПЧ Валерия Фадеева премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
СПЧ предлагает, в частности, органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений, а также внести соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения паспорта безопасности образовательного учреждения.
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Также предлагается скорректировать программы подготовки будущих педагогов и организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей, направленные на формирование (развитие) навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях, включая проведение учений в образовательных учреждениях.
Кроме того, Совет считает необходимым разработать и принять концепцию психологической поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую комплекс мер по противодействию травле (буллингу), выявлению детей и подростков с тенденциями развития негативного, агрессивного поведения и действенной работы с ними.
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СПЧ также предлагает усовершенствовать системы городского видеонаблюдения "Безопасный город" и их аналоги, дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка.
В числе предложений также отмечена необходимость "пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и зарубежного опыта, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия".
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)ОбществоРоссияСтрельба в школе в КазаниСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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