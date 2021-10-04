https://ria.ru/20211004/soveschanie-1753010408.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 04.10.2021
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:03
2021-10-04T15:03
2021-10-04T15:12
общество
владимир путин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_4e7422238112afa71fe3ba270780a73b.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики, сообщает пресс-служба Кремля."Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит Министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента РФ Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, о результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона Валерий Лимаренко.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20211004/sfu-1752644475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_aef60da974b8918d5a6516f63551c9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, правительство рф
15:03 04.10.2021 (обновлено: 15:12 04.10.2021)
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством по реализации климатической политики
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит Министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента РФ Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, о результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона Валерий Лимаренко.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.