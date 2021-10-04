https://ria.ru/20211004/soveschanie-1753010408.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 04.10.2021

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:03

2021-10-04T15:03

2021-10-04T15:12

общество

владимир путин

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_4e7422238112afa71fe3ba270780a73b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики, сообщает пресс-служба Кремля."Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит Министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента РФ Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, о результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона Валерий Лимаренко.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20211004/sfu-1752644475.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, правительство рф