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Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 04.10.2021
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:03
2021-10-04T15:12
общество
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики, сообщает пресс-служба Кремля."Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит Министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента РФ Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, о результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона Валерий Лимаренко.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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общество, владимир путин, правительство рф
15:03 04.10.2021 (обновлено: 15:12 04.10.2021)
 
Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством по реализации климатической политики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами кабмина, на котором будут рассмотрены меры по реализации климатической политики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит Министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента РФ Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, о результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона Валерий Лимаренко.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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