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В Латвии пенсионерка возмутилась надписью на русском языке на банке сметаны

В Латвии пенсионерка возмутилась надписью на русском языке на банке сметаны - РИА Новости, 04.10.2021

В Латвии пенсионерка возмутилась надписью на русском языке на банке сметаны

Пенсионерка из Латвии возмутилась надписью на русском языке на банке местной сметаны Лаздонского молочного комбината, передает Sputnik Латвия. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:21

2021-10-04T15:21

2021-10-04T15:39

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РИГА, 4 окт — РИА Новости. Пенсионерка из Латвии возмутилась надписью на русском языке на банке местной сметаны Лаздонского молочного комбината, передает Sputnik Латвия."Что, в Латвии уже второй государственный язык?" — возмутилась в твиттере Скаидрите Краллиша, приложив фотографии продукта.Как отмечает агентство, подписчики пенсионерки поддержали ее негодование и предложили бойкотировать подобные товары. Женщина добавила, что в интернет-магазине банка сметаны была "коварно" сфотографирована лишь с той стороны, где была надпись на латышском языке.В Латвии проживает менее двух миллионов человек. Из них около 40 процентов считают русский язык своим родным. В стране один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.В начале сентября министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что власти намерены продолжить перевод русских школ на латышский язык. Помимо этого, летом стало известно о планах Вильнюса убрать из телеэфира финансируемых из бюджета каналов программы на русском.

https://ria.ru/20210922/latviya-1751325200.html

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в мире, латвия