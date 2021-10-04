https://ria.ru/20211004/smert-1753008867.html

Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов"

Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов" - РИА Новости, 04.10.2021

Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов"

Скончался разработчик солнечных батарей для советских "Луноходов" и служебного модуля "Звезда" Международной космической станции Марлен Каган, сообщает... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:56

2021-10-04T14:56

2021-10-04T14:56

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роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Скончался разработчик солнечных батарей для советских "Луноходов" и служебного модуля "Звезда" Международной космической станции Марлен Каган, сообщает "Роскосмос"."Четвертого октября 2021 года на 87-м году жизни скончался советник генерального директора (НПП "Квант" - ред.) по фотоэнергетике, доктор технических наук, профессор Каган Марлен Борисович", - говорится на сайте госкорпорации.Под руководством Кагана велись работы по созданию элементов энергосистем для межпланетной станции "Венера-4", первого и второго "Луноходов", орбитальной станции "Мир", ряда космических аппаратов и российского сегмента МКС.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)