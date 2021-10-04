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Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов"
Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов" - РИА Новости, 04.10.2021
Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов"
Скончался разработчик солнечных батарей для советских "Луноходов" и служебного модуля "Звезда" Международной космической станции Марлен Каган, сообщает... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:56
2021-10-04T14:56
2021-10-04T14:56
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международная космическая станция (мкс)
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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Скончался разработчик солнечных батарей для советских "Луноходов" и служебного модуля "Звезда" Международной космической станции Марлен Каган, сообщает "Роскосмос"."Четвертого октября 2021 года на 87-м году жизни скончался советник генерального директора (НПП "Квант" - ред.) по фотоэнергетике, доктор технических наук, профессор Каган Марлен Борисович", - говорится на сайте госкорпорации.Под руководством Кагана велись работы по созданию элементов энергосистем для межпланетной станции "Венера-4", первого и второго "Луноходов", орбитальной станции "Мир", ряда космических аппаратов и российского сегмента МКС.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов"
Умер создатель солнечных батарей для "Луноходов" и модуля "Звезда" МКС Марлен Каган