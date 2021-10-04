https://ria.ru/20211004/semya-1752972441.html

Онлайн конференция об укреплении традиционных семейных ценностей

Онлайн конференция об укреплении традиционных семейных ценностей - РИА Новости, 04.10.2021

Онлайн конференция об укреплении традиционных семейных ценностей

5 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная новой Концепции совершенствования семейного законодательства.

2021-10-04T12:42

2021-10-04T12:42

2021-10-04T12:53

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Задать вопросУчастники:- председатель Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МИЗУЛИНА;- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Анастасия АККУРАТОВА;- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор ЛУКЬЯНОВ;- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна ШВАБАУЭР.Цель Концепции – приведение законодательства к соответствию конституционным поправкам, направленным на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей.Участники мероприятия расскажут об итогах согласования Концепции совершенствования семейного законодательства межведомственной рабочей группой и обсудят основные положения документа.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы