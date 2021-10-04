12:42 04.10.2021 (обновлено: 12:53 04.10.2021)
Онлайн конференция об укреплении традиционных семейных ценностей
5 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная новой Концепции совершенствования семейного законодательства.
Участники:
- председатель Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МИЗУЛИНА;
- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Анастасия АККУРАТОВА;
- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор ЛУКЬЯНОВ;
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна ШВАБАУЭР.
Цель Концепции – приведение законодательства к соответствию конституционным поправкам, направленным на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей.
Участники мероприятия расскажут об итогах согласования Концепции совершенствования семейного законодательства межведомственной рабочей группой и обсудят основные положения документа.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- председатель Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МИЗУЛИНА;
- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Анастасия АККУРАТОВА;
- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор ЛУКЬЯНОВ;
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна ШВАБАУЭР.
Цель Концепции – приведение законодательства к соответствию конституционным поправкам, направленным на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей.
Участники мероприятия расскажут об итогах согласования Концепции совершенствования семейного законодательства межведомственной рабочей группой и обсудят основные положения документа.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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