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В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского - РИА Новости, 04.10.2021
В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту страны Владимиру... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:54
2021-10-04T15:54
в мире
украина
сша
владимир зеленский
верховная рада украины
служба безопасности украины
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием проверить информацию, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры" и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о&nbsp; санкциях против самого Зеленского.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма "Офшор 95"."СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского", - написал Гончаренко в своем Telegram.Также парламентарий обращается к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, к премьеру страны Денису Шмыгалю и к национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Их депутат также просит проверить обнародованную журналистами информацию о возможных офшорных схемах президента и его окружения.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752958142.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, петр порошенко, европейская солидарность, алексей гончаренко
15:54 04.10.2021
 
В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского

Депутат Рады Гончаренко потребовал ввести санкции против Зеленского из-за "досье Пандоры"

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием проверить информацию, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры" и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о  санкциях против самого Зеленского.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма "Офшор 95".
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"СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского", - написал Гончаренко в своем Telegram.
Также парламентарий обращается к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, к премьеру страны Денису Шмыгалю и к национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Их депутат также просит проверить обнародованную журналистами информацию о возможных офшорных схемах президента и его окружения.
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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьАлексей Гончаренко
 
 
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