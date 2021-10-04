В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
Депутат Рады Гончаренко потребовал ввести санкции против Зеленского из-за "досье Пандоры"
КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием проверить информацию, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры" и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против самого Зеленского.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма "Офшор 95".
"СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского", - написал Гончаренко в своем Telegram.
Также парламентарий обращается к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, к премьеру страны Денису Шмыгалю и к национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Их депутат также просит проверить обнародованную журналистами информацию о возможных офшорных схемах президента и его окружения.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.