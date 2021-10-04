https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753024826.html

Еще один регион ввел режим самоизоляции для пенсионеров

В Калининградской области вводят режим самоизоляции для пенсионеров - РИА Новости, 04.10.2021

Еще один регион ввел режим самоизоляции для пенсионеров

Режим самоизоляции вводится для неработающих жителей Калининградской области старше 65 лет в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:12

2021-10-04T16:12

2021-10-04T18:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции вводится для неработающих жителей Калининградской области старше 65 лет в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона. В Калининградской области вводятся новые ограничительные меры."Для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания", - говорится в сообщении.В регионе также запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.Продлено ограничение по нахождению детей до 14 лет без сопровождения взрослых помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах, а также проведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий с количеством присутствующих более 50.Также приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.Отмечается, что в настоящее время министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области совместно с министерством культуры и туризма разрабатываться пакет мер поддержки для отраслей, которые могут пострадать в результате новых ограничений.

https://ria.ru/20210930/samoizolyatsiya-1752575364.html

https://ria.ru/20210930/ogranicheniya-1752443561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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