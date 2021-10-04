https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753024826.html
Еще один регион ввел режим самоизоляции для пенсионеров
В Калининградской области вводят режим самоизоляции для пенсионеров - РИА Новости, 04.10.2021
Еще один регион ввел режим самоизоляции для пенсионеров
Режим самоизоляции вводится для неработающих жителей Калининградской области старше 65 лет в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:12
2021-10-04T16:12
2021-10-04T18:00
распространение коронавируса
калининградская область
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152539/50/1525395037_0:128:2450:1506_1920x0_80_0_0_504eb837a02c2377caa7b859dcc7b7d0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции вводится для неработающих жителей Калининградской области старше 65 лет в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона. В Калининградской области вводятся новые ограничительные меры."Для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания", - говорится в сообщении.В регионе также запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.Продлено ограничение по нахождению детей до 14 лет без сопровождения взрослых помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах, а также проведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий с количеством присутствующих более 50.Также приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.Отмечается, что в настоящее время министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области совместно с министерством культуры и туризма разрабатываться пакет мер поддержки для отраслей, которые могут пострадать в результате новых ограничений.
https://ria.ru/20210930/samoizolyatsiya-1752575364.html
https://ria.ru/20210930/ogranicheniya-1752443561.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152539/50/1525395037_137:0:2314:1633_1920x0_80_0_0_acb8a2d404338537b17c6ffcaeb1ac85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:12 04.10.2021 (обновлено: 18:00 04.10.2021)
В Калининградской области вводят режим самоизоляции для пенсионеров
В Калининградской области вводят режим самоизоляции для неработающих жителей старше 65 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости.
Режим самоизоляции вводится для неработающих жителей Калининградской области
старше 65 лет в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона. В Калининградской области вводятся новые ограничительные меры.
"Для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания", - говорится в сообщении.
В регионе также запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.
Продлено ограничение по нахождению детей до 14 лет без сопровождения взрослых помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах, а также проведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий с количеством присутствующих более 50.
Также приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.
Отмечается, что в настоящее время министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области совместно с министерством культуры и туризма разрабатываться пакет мер поддержки для отраслей, которые могут пострадать в результате новых ограничений.