https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753005197.html
Попова напомнила заболевшим COVID-19 о важности соблюдения самоизоляции
Попова напомнила заболевшим COVID-19 о важности соблюдения самоизоляции - РИА Новости, 04.10.2021
Попова напомнила заболевшим COVID-19 о важности соблюдения самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о недопустимости контактов с другими людьми тех, кто из-за заражения коронавирусом находится на самоизоляции,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:44
2021-10-04T14:44
2021-10-04T14:44
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о недопустимости контактов с другими людьми тех, кто из-за заражения коронавирусом находится на самоизоляции, подчеркнув, что контроль за такими пациентами должен быть усилен."Человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе проживает. Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную, если кто-то заболевает дальше", - сказала Повова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Она подчеркнула, что контроль за режимом самоизоляции в разных субъектах России, который ведут органы внутренних дел, Росгвардия, местное самоуправление, сотрудники Роспотребнадзора, является частью общей работы, "которую надо усилить".
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752997901.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, коронавирус covid-19
Попова напомнила заболевшим COVID-19 о важности соблюдения самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Попова напомнила заболевшим COVID-19 о важности самоизоляции