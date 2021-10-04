https://ria.ru/20211004/safronov-1753023369.html

Защита обжалует продление ареста Сафронова

Защита обжалует продление ареста Сафронова - РИА Новости, 04.10.2021

Защита обжалует продление ареста Сафронова

Защита обжалует продление ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:07

2021-10-04T16:07

2021-10-04T16:07

происшествия

роскосмос

дело советника гендиректора "роскосмоса"

иван сафронов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита обжалует продление ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов.Сегодня Мосгорсуд продлил Сафронову арест до 7 января 2022 года. Заседание проходило закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах дела."Конечно, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года.

https://ria.ru/20210809/kamera-1745054437.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, роскосмос, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов