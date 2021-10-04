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Защита обжалует продление ареста Сафронова
Защита обжалует продление ареста Сафронова - РИА Новости, 04.10.2021
Защита обжалует продление ареста Сафронова
Защита обжалует продление ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:07
2021-10-04T16:07
происшествия
роскосмос
дело советника гендиректора "роскосмоса"
иван сафронов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита обжалует продление ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов.Сегодня Мосгорсуд продлил Сафронову арест до 7 января 2022 года. Заседание проходило закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах дела."Конечно, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года.
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происшествия, роскосмос, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов
16:07 04.10.2021
 
Защита обжалует продление ареста Сафронова

Защита обжалует продление ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита обжалует продление ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов.
Сегодня Мосгорсуд продлил Сафронову арест до 7 января 2022 года. Заседание проходило закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах дела.
"Конечно, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.
Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:51
Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности
 
ПроисшествияРоскосмосДело советника гендиректора "Роскосмоса"Иван Сафронов
 
 
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