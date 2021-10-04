17:25 04.10.2021 (обновлено: 17:41 04.10.2021)
Адвокат рассказал, когда Саакашвили прекратит голодовку
Адвокат заявил, что Саакашвили не планирует прекращать голодовку, пока его не освободят
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет продолжать голодовку до тех пор, пока не освободят его и задержанных из-за него граждан, заявил один из его адвокатов Ника Гварамия.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
"Я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали, что не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", - зачитал Гварамия послание Саакашвили после того, как увиделся с ним в камере.
В послании сказано, что он заранее отказывается от медицинской помощи в случае, если его состояние здоровья будет ухудшено.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>