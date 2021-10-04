https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753042577.html

Адвокат рассказал, когда Саакашвили прекратит голодовку

Адвокат рассказал, когда Саакашвили прекратит голодовку - РИА Новости, 04.10.2021

Адвокат рассказал, когда Саакашвили прекратит голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет продолжать голодовку до тех пор, пока не освободят его и задержанных из-за него граждан, заявил один из его... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:25

2021-10-04T17:25

2021-10-04T17:41

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет продолжать голодовку до тех пор, пока не освободят его и задержанных из-за него граждан, заявил один из его адвокатов Ника Гварамия.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали, что не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", - зачитал Гварамия послание Саакашвили после того, как увиделся с ним в камере.В послании сказано, что он заранее отказывается от медицинской помощи в случае, если его состояние здоровья будет ухудшено.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752967124.html

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752970515.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии