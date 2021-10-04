https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753033177.html
Украинский консул посетила Саакашвили в заключении
Украинский консул посетила Саакашвили в заключении - РИА Новости, 04.10.2021
Украинский консул посетила Саакашвили в заключении
Украинский консул посетила экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави, РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:50
2021-10-04T16:50
2021-10-04T17:19
в мире
грузия
задержание саакашвили в грузии
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михаил саакашвили
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рустави
олег николенко
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Украинский консул посетила экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави, жалоб на самочувствие политик не высказывал и на условия содержания не жаловался, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сказал Николенко агентству УНИАН.Отмечается, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753008141.html
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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, тбилиси, михаил саакашвили, мид украины, рустави, олег николенко
16:50 04.10.2021 (обновлено: 17:19 04.10.2021)
Украинский консул посетила Саакашвили в заключении
Украинский консул посетила Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме