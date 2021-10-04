https://ria.ru/20211004/rospotrebnadzor-1753023192.html

Роспотребнадзор разъяснил ограничения на проведение массовых мероприятий

Роспотребнадзор разъяснил ограничения на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 04.10.2021

Роспотребнадзор разъяснил ограничения на проведение массовых мероприятий

Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий в России - решение об их проведении принимают главы регионов при достижении определенных... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:06

2021-10-04T16:06

2021-10-04T16:06

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий в России - решение об их проведении принимают главы регионов при достижении определенных показателей, никаких дополнительных ограничений не вводилось, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов."В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999750.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии