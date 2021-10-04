https://ria.ru/20211004/qr-kod-1753020346.html

Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов

Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов - РИА Новости, 04.10.2021

Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов

Посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19 с 8 октября, а с 1... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:51

2021-10-04T15:51

2021-10-04T16:09

распространение коронавируса

калининградская область

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qr-код

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19 с 8 октября, а с 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров, сообщает пресс-служба правительства региона.Новые ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с коронавирусом."Начиная с 8 октября 2021 года, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления либо QR-кода… которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев", - говорится в сообщении.Также приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (не более 50% мест), в сфере физической культуры и спорта с общим числом участников и зрителей более 50 человек. При организации мероприятий с числом участников до 50 человек к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане, либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание коронавирусом.Отмечается, что действие этих ограничений не распространяется на деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, а также на официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив – Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 1000 и 500 от общего количества мест соответственно.

https://ria.ru/20211004/rospotrebnadzor-1753023192.html

https://ria.ru/20211004/ogranicheniya-1753002098.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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