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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/qr-kod-1753020346.html
Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов
Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов - РИА Новости, 04.10.2021
Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов
Посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19 с 8 октября, а с 1... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:51
2021-10-04T16:09
распространение коронавируса
калининградская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19 с 8 октября, а с 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров, сообщает пресс-служба правительства региона.Новые ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с коронавирусом."Начиная с 8 октября 2021 года, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления либо QR-кода… которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев", - говорится в сообщении.Также приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (не более 50% мест), в сфере физической культуры и спорта с общим числом участников и зрителей более 50 человек. При организации мероприятий с числом участников до 50 человек к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане, либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание коронавирусом.Отмечается, что действие этих ограничений не распространяется на деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, а также на официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив – Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 1000 и 500 от общего количества мест соответственно.
https://ria.ru/20211004/rospotrebnadzor-1753023192.html
https://ria.ru/20211004/ogranicheniya-1753002098.html
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калининградская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
15:51 04.10.2021 (обновлено: 16:09 04.10.2021)
 
Калининградская область вводит QR-коды для посетителей кафе и спортклубов

Калининградская область 8 октября вводит QR-коды для посетителей кафе и ресторанов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код
Посетитель предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19 с 8 октября, а с 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новые ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с коронавирусом.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 16:06Распространение коронавируса
Роспотребнадзор разъяснил ограничения на проведение массовых мероприятий
"Начиная с 8 октября 2021 года, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления либо QR-кода… которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев", - говорится в сообщении.
Также приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (не более 50% мест), в сфере физической культуры и спорта с общим числом участников и зрителей более 50 человек. При организации мероприятий с числом участников до 50 человек к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане, либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание коронавирусом.
Отмечается, что действие этих ограничений не распространяется на деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, а также на официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив – Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 1000 и 500 от общего количества мест соответственно.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:32Распространение коронавируса
Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19
 
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