https://ria.ru/20211004/posol-1753055444.html
Путин назначил посла России в Южном Судане
Путин назначил посла России в Южном Судане - РИА Новости, 04.10.2021
Путин назначил посла России в Южном Судане
Президент России Владимир Путин назначил посла Российской Федерации в Южном Судане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:14
2021-10-04T18:14
2021-10-04T18:14
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил посла Российской Федерации в Южном Судане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Семиволоса Владлена Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Южный Судан по совместительству", - говорится в указе.Таким образом, Семиволос, с 1 сентября назначенный послом России в Уганде, будет занимать пост главы российской дипмиссии и в Южном Судане.Согласно информации на сайте МИД, Семиволос занимал пост замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества.
https://ria.ru/20211004/gubernatory-1753031292.html
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в мире, южный судан, владимир путин, россия
Путин назначил посла России в Южном Судане
Путин назначил Владлена Семиволоса послом России в Южном Судане