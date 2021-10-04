https://ria.ru/20211004/posol-1753055444.html

Путин назначил посла России в Южном Судане

Путин назначил посла России в Южном Судане - РИА Новости, 04.10.2021

Путин назначил посла России в Южном Судане

Президент России Владимир Путин назначил посла Российской Федерации в Южном Судане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:14

2021-10-04T18:14

2021-10-04T18:14

в мире

южный судан

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил посла Российской Федерации в Южном Судане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Семиволоса Владлена Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Южный Судан по совместительству", - говорится в указе.Таким образом, Семиволос, с 1 сентября назначенный послом России в Уганде, будет занимать пост главы российской дипмиссии и в Южном Судане.Согласно информации на сайте МИД, Семиволос занимал пост замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества.

https://ria.ru/20211004/gubernatory-1753031292.html

южный судан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, южный судан, владимир путин, россия