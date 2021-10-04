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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211004/podmoskove-1753021683.html
Дорожное покрытие около школ и детсадов Подмосковья отремонтируют
Дорожное покрытие около школ и детсадов Подмосковья отремонтируют - РИА Новости, 04.10.2021
Дорожное покрытие около школ и детсадов Подмосковья отремонтируют
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать специальную программу, которая бы предусматривала выполнение работ по замене дорожного... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:06
2021-10-04T16:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать специальную программу, которая бы предусматривала выполнение работ по замене дорожного покрытия около образовательных учреждений."Я обратил внимание на просьбы жителей по состоянию дорог у школ и территорий у детских садов. Прошу провести ревизию, мы эти ремонты начнем с весны, Там, где ненадлежащее состояние дороги, прошу оцифровать и включить в программу. Тема – важная, чтобы все у нас было красиво для детей", - сказал глава региона.В пресс-службе правительства Московской области напомнили, что по итогам 2020-2021 учебного года подмосковные школы заметно поднялись в рейтинге международных исследований - с 19 на 6 место, а 11 школ региона вошли в российский ТОП-100."Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования - наши 11 школ вошли в ТОП-100. Отрыв от 1-го места составляет порядка 20 школ, так что мы очень ждем новых результатов. Те коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать нашу поддержку. Каждый глава должен сопровождать флагманские школы для того, чтобы обмен опытом, лучшими практиками позволял совершенствоваться, а детям давал перспективы при последующем поступлении в вузы и самореализации", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
16:06 04.10.2021
 

Дорожное покрытие около школ и детсадов Подмосковья отремонтируют

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать специальную программу, которая бы предусматривала выполнение работ по замене дорожного покрытия около образовательных учреждений.
"Я обратил внимание на просьбы жителей по состоянию дорог у школ и территорий у детских садов. Прошу провести ревизию, мы эти ремонты начнем с весны, Там, где ненадлежащее состояние дороги, прошу оцифровать и включить в программу. Тема – важная, чтобы все у нас было красиво для детей", - сказал глава региона.
Подольск - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В пресс-службе правительства Московской области напомнили, что по итогам 2020-2021 учебного года подмосковные школы заметно поднялись в рейтинге международных исследований - с 19 на 6 место, а 11 школ региона вошли в российский ТОП-100.
"Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования - наши 11 школ вошли в ТОП-100. Отрыв от 1-го места составляет порядка 20 школ, так что мы очень ждем новых результатов. Те коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать нашу поддержку. Каждый глава должен сопровождать флагманские школы для того, чтобы обмен опытом, лучшими практиками позволял совершенствоваться, а детям давал перспективы при последующем поступлении в вузы и самореализации", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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