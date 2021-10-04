https://ria.ru/20211004/pamfilova-1752969765.html

Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов

Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов - РИА Новости, 04.10.2021

Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов

В ходе избирательной кампании в этом году акций, направленных на срыв выборов, было больше, чем ранее, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:29

2021-10-04T12:29

2021-10-04T20:06

выборы в государственную думу

политика

единая россия

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элла памфилова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ходе избирательной кампании в этом году акций, направленных на срыв выборов, было больше, чем ранее, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."У нас и так эта кампания была невероятно сложной, и ещё дополнительный груз разного рода обращений направленных. Есть те, кто это это делает по разным психоэмоциональным причинам, а есть совершенно четко спланированные провокационные акции, направленные на срыв выборов. Их было больше в этот раз. То есть тиражирование, масштабирование, веерная рассылка", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она пояснила, что если в 2019 году ЦИК получил в ходе кампании 1400 подобных обращений, большая масса была из них провокационных, в 2020 году - порядка 2000, то в этом году - более 3200."Это тот фон, на котором мы работали", - добавила Памфилова.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября.

https://ria.ru/20210929/yavka-1752296577.html

https://ria.ru/20210924/vybory-1751635962.html

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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова