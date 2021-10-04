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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211004/pamfilova-1752969765.html
Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов
Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов - РИА Новости, 04.10.2021
Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов
В ходе избирательной кампании в этом году акций, направленных на срыв выборов, было больше, чем ранее, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:29
2021-10-04T20:06
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
элла памфилова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ходе избирательной кампании в этом году акций, направленных на срыв выборов, было больше, чем ранее, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."У нас и так эта кампания была невероятно сложной, и ещё дополнительный груз разного рода обращений направленных. Есть те, кто это это делает по разным психоэмоциональным причинам, а есть совершенно четко спланированные провокационные акции, направленные на срыв выборов. Их было больше в этот раз. То есть тиражирование, масштабирование, веерная рассылка", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она пояснила, что если в 2019 году ЦИК получил в ходе кампании 1400 подобных обращений, большая масса была из них провокационных, в 2020 году - порядка 2000, то в этом году - более 3200."Это тот фон, на котором мы работали", - добавила Памфилова.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября.
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова
12:29 04.10.2021 (обновлено: 20:06 04.10.2021)
 
Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов

Глава ЦИК Памфилова заявила о росте числа акций, направленных на срыв выборов

© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ходе избирательной кампании в этом году акций, направленных на срыв выборов, было больше, чем ранее, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас и так эта кампания была невероятно сложной, и ещё дополнительный груз разного рода обращений направленных. Есть те, кто это это делает по разным психоэмоциональным причинам, а есть совершенно четко спланированные провокационные акции, направленные на срыв выборов. Их было больше в этот раз. То есть тиражирование, масштабирование, веерная рассылка", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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Она пояснила, что если в 2019 году ЦИК получил в ходе кампании 1400 подобных обращений, большая масса была из них провокационных, в 2020 году - порядка 2000, то в этом году - более 3200.
"Это тот фон, на котором мы работали", - добавила Памфилова.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября.
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