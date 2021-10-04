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Биография Александра Никитина
Биография Александра Никитина - РИА Новости, 04.10.2021
Биография Александра Никитина
Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:45
2021-10-04T17:45
политика
справки
тамбовская область
александр никитин
россия
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Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области.В 1998 году с отличием окончил Мичуринский государственный аграрный университет. Доктор экономических наук (2008). Профессор.Трудовую деятельность начал в 2000 году консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ.В 2003-2004 годах – начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого страхового акционерного общества (ОСАО) "Россия".С 2004 года по 2009 год – проректор по экономике и инновациям Мичуринского государственного аграрного университета.С 2009 года по 2011 год – ректор Мичуринского государственного аграрного университета.В 2010 году был избран депутатом Мичуринского городского Совета депутатов IV созыва.В марте 2011 года избран депутатом, председателем Тамбовской областной Думы V созыва.25 мая 2015 года назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. 13 сентября 2015 года был избран главой администрации Тамбовской области. Его кандидатуру поддержали 85,47% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность главы администрации Тамбовской области. В сентябре 2020 года был переизбран главой администрации Тамбовской области. Получил поддержку 79,3% избирателей. 21 сентября 2020 года Александр Никитин вступил в должность на новый срок. 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин принял отставку Александра Никитина с должности главы администрации Тамбовской области. Член Высшего совета партии "Единая Россия".Секретарь Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Член общественной организации "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников". Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.Имеет ведомственные и общественные награды.Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Женат, двое сыновей и дочь.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 4,457 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
тамбовская область
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политика, справки, тамбовская область, александр никитин, россия
17:45 04.10.2021
 

Биография Александра Никитина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области.
В 1998 году с отличием окончил Мичуринский государственный аграрный университет. Доктор экономических наук (2008). Профессор.
Трудовую деятельность начал в 2000 году консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ.
В 2003-2004 годах – начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого страхового акционерного общества (ОСАО) "Россия".
С 2004 года по 2009 год – проректор по экономике и инновациям Мичуринского государственного аграрного университета.
С 2009 года по 2011 год – ректор Мичуринского государственного аграрного университета.
В 2010 году был избран депутатом Мичуринского городского Совета депутатов IV созыва.
В марте 2011 года избран депутатом, председателем Тамбовской областной Думы V созыва.
25 мая 2015 года назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.
13 сентября 2015 года был избран главой администрации Тамбовской области. Его кандидатуру поддержали 85,47% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность главы администрации Тамбовской области.
В сентябре 2020 года был переизбран главой администрации Тамбовской области. Получил поддержку 79,3% избирателей. 21 сентября 2020 года Александр Никитин вступил в должность на новый срок.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин принял отставку Александра Никитина с должности главы администрации Тамбовской области.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Секретарь Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".
Член общественной организации "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников".
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Имеет ведомственные и общественные награды.
Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Женат, двое сыновей и дочь.
Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 4,457 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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