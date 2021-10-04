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В Подмосковье ускорилось оформление недвижимости
В Подмосковье ускорилось оформление недвижимости - РИА Новости, 04.10.2021
В Подмосковье ускорилось оформление недвижимости
Правительство Московской области совместно с Росреестром ускорило оформление недвижимости в регионе. Жители смогут сэкономить до трех дней. Об этом сообщил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:56
2021-10-04T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Правительство Московской области совместно с Росреестром ускорило оформление недвижимости в регионе. Жители смогут сэкономить до трех дней. Об этом сообщил телеканал "360".Эту меру обсудили на встрече первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского.Заместитель председателя правительства региона Андрей Разин, также принимавший участие в переговорах, пояснил, что в этом году сторонам удалость эффективно оптимизировать процессы постановки на кадастровый учет."По сравнению с декабрем прошлого года нам с коллегами удалось ускорить кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимого имущества на один-три дня", – пояснил он.Если гражданин подает документы в электронном виде, то постановка на учет теперь занимает не пять, а четыре дня. Если он направляет их через МФЦ, то вместо семи дней этот процесс занимает пять дней. Кадастровый учет многоквартирных домов теперь происходит в течение трех дней."Регистрация прав в электронном виде сократилась с семи до трех с половиной дней, а в случае подачи документов через МФЦ — с девяти до семи дней", — пояснил Разин.На встрече также присутствовали глава управления Росреестра по Подмосковью Светлана Зайцева, министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, заместитель министра государственного управления региона Надежда Куртяник и другие.
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московская область (подмосковье)
16:56 04.10.2021
 

В Подмосковье ускорилось оформление недвижимости

© РИА Новости / Александр ВильфЧастные дома в жилом секторе Московской области
Частные дома в жилом секторе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Правительство Московской области совместно с Росреестром ускорило оформление недвижимости в регионе. Жители смогут сэкономить до трех дней. Об этом сообщил телеканал "360".
Эту меру обсудили на встрече первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского.
Заместитель председателя правительства региона Андрей Разин, также принимавший участие в переговорах, пояснил, что в этом году сторонам удалость эффективно оптимизировать процессы постановки на кадастровый учет.
"По сравнению с декабрем прошлого года нам с коллегами удалось ускорить кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимого имущества на один-три дня", – пояснил он.
Если гражданин подает документы в электронном виде, то постановка на учет теперь занимает не пять, а четыре дня. Если он направляет их через МФЦ, то вместо семи дней этот процесс занимает пять дней. Кадастровый учет многоквартирных домов теперь происходит в течение трех дней.
"Регистрация прав в электронном виде сократилась с семи до трех с половиной дней, а в случае подачи документов через МФЦ — с девяти до семи дней", — пояснил Разин.
На встрече также присутствовали глава управления Росреестра по Подмосковью Светлана Зайцева, министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, заместитель министра государственного управления региона Надежда Куртяник и другие.
 
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