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В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР - РИА Новости, 04.10.2021
В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
Военные Южной Кореи подтвердили нормализацию работы западной и восточной военных межкорейских линий связи и выразили надежду, что это приведет к снижению... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:57
2021-10-04T05:05
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Военные Южной Кореи подтвердили нормализацию работы западной и восточной военных межкорейских линий связи и выразили надежду, что это приведет к снижению военной напряженности на Корейском полуострове, сообщило министерство обороны Республики Корея."Военные линии связи являются инструментом общения между военными ведомствами Южной и Северной Кореи и обмена извещениями и вносят вклад в предотвращение случайных столкновений. Мы надеемся, что нынешнее восстановление линий связи между военными ведомствами двух стран приведет к снижению реальное военной напряженности на Корейском полуострове", - заявили в минобороны.Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи. Северная Корея не выходила на контакт 55 дней. По данным южнокорейского минобороны, КНДР перестала отвечать на звонки 10 августа. 29 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября. В понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские линии связи будут восстановлены утром 4 октября.Как заявили в минобороны Южной Кореи, восстановлена связь по оптоволоконному проводному каналу, а также беспроводная факс-связь. Отмечается, что по западной военной линии стороны обменялись информацией о незаконном рыболовстве в Западном море. КНДР пока не отвечает по экспериментальной системе связи для торговых судов, которую использует береговая охрана Южной Кореи. В Сеуле продолжат попытки установить связь между военными судами двух стран.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 9 июня 2020 года ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.Двадцать седьмого июля этого года стороны наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран предположительно и не прекращала работать.Однако в первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого созвон проводился дважды в день.
https://ria.ru/20211004/svyaz-1752921272.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын
04:57 04.10.2021 (обновлено: 05:05 04.10.2021)
 
В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР

В Сеуле выразили надежду, что восстановление связи с КНДР снизит военную напряженность

© AFP 2021 / PoolВоенные Южной Кореи во время телефонной "горячей линии" с коллегами из КНДР
Военные Южной Кореи во время телефонной горячей линии с коллегами из КНДР - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / Pool
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Военные Южной Кореи подтвердили нормализацию работы западной и восточной военных межкорейских линий связи и выразили надежду, что это приведет к снижению военной напряженности на Корейском полуострове, сообщило министерство обороны Республики Корея.
"Военные линии связи являются инструментом общения между военными ведомствами Южной и Северной Кореи и обмена извещениями и вносят вклад в предотвращение случайных столкновений. Мы надеемся, что нынешнее восстановление линий связи между военными ведомствами двух стран приведет к снижению реальное военной напряженности на Корейском полуострове", - заявили в минобороны.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи. Северная Корея не выходила на контакт 55 дней. По данным южнокорейского минобороны, КНДР перестала отвечать на звонки 10 августа. 29 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября. В понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские линии связи будут восстановлены утром 4 октября.
Как заявили в минобороны Южной Кореи, восстановлена связь по оптоволоконному проводному каналу, а также беспроводная факс-связь. Отмечается, что по западной военной линии стороны обменялись информацией о незаконном рыболовстве в Западном море. КНДР пока не отвечает по экспериментальной системе связи для торговых судов, которую использует береговая охрана Южной Кореи. В Сеуле продолжат попытки установить связь между военными судами двух стран.
Сестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 03:42
Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 9 июня 2020 года ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.
Двадцать седьмого июля этого года стороны наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран предположительно и не прекращала работать.
Однако в первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого созвон проводился дважды в день.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 04:47
В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен Ын
 
 
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