https://ria.ru/20211004/napryazhennost-1752922922.html

В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР

В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР - РИА Новости, 04.10.2021

В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР

Военные Южной Кореи подтвердили нормализацию работы западной и восточной военных межкорейских линий связи и выразили надежду, что это приведет к снижению... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:57

2021-10-04T04:57

2021-10-04T05:05

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/08/1512100862_0:138:2500:1544_1920x0_80_0_0_3cb467f9399843580c9fcf873335e677.jpg

СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Военные Южной Кореи подтвердили нормализацию работы западной и восточной военных межкорейских линий связи и выразили надежду, что это приведет к снижению военной напряженности на Корейском полуострове, сообщило министерство обороны Республики Корея."Военные линии связи являются инструментом общения между военными ведомствами Южной и Северной Кореи и обмена извещениями и вносят вклад в предотвращение случайных столкновений. Мы надеемся, что нынешнее восстановление линий связи между военными ведомствами двух стран приведет к снижению реальное военной напряженности на Корейском полуострове", - заявили в минобороны.Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи. Северная Корея не выходила на контакт 55 дней. По данным южнокорейского минобороны, КНДР перестала отвечать на звонки 10 августа. 29 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября. В понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские линии связи будут восстановлены утром 4 октября.Как заявили в минобороны Южной Кореи, восстановлена связь по оптоволоконному проводному каналу, а также беспроводная факс-связь. Отмечается, что по западной военной линии стороны обменялись информацией о незаконном рыболовстве в Западном море. КНДР пока не отвечает по экспериментальной системе связи для торговых судов, которую использует береговая охрана Южной Кореи. В Сеуле продолжат попытки установить связь между военными судами двух стран.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 9 июня 2020 года ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.Двадцать седьмого июля этого года стороны наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран предположительно и не прекращала работать.Однако в первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого созвон проводился дважды в день.

https://ria.ru/20211004/svyaz-1752921272.html

https://ria.ru/20211004/mir-1752922766.html

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын