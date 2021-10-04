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Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей - РИА Новости, 04.10.2021
Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проведет испытания качества морепродуктов, которые добывают в Амурском заливе во Владивостоке, после сообщения... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:20
2021-10-04T04:20
происшествия
приморский край
российская академия наук
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проведет испытания качества морепродуктов, которые добывают в Амурском заливе во Владивостоке, после сообщения ученых о массовом обнаружении микроводорослей, продуцирующих опасные фитотоксины, сообщил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.В конце сентября руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова сообщила РИА Новости, что ученые впервые обнаружили в водах Амурского залива микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд, их концентрация в воде превышает допустимую норму в 200 раз."В управление Россельхознадзора … поступило обращение от Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН по факту обнаружения в водах побережья Приморского края микроводорослей, которые продуцируют опасные фитотоксины. По информации управления, на указанной в обращении территории Амурского залива ведется деятельность по добыче устриц, мидий, анадары и мактры", - сообщили в управлении.Там отметили, что в подведомственной Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" (МВЛ) имеется необходимое оборудование и методики для испытаний на наличие опасных фитотоксинов, вырабатываемых микроводорослями."Приморская МВЛ" готова провести полный спектр лабораторных испытаний для обеспечения качества и безопасности морепродукции … Управлением будут направлены материалы в прокуратуру Приморского края для согласования и проведения внеплановых проверок по выявленным фактам производства и добыче морепродукции, а также точек ее реализации и последующему отбору проб образцов для проведения исследований", - отметили в управлении.
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происшествия, приморский край, российская академия наук, здоровье - общество
04:20 04.10.2021
 
Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей

Во Владивостоке проверят морепродукты после массового обнаружения токсичных водорослей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа креветок на продовольственной ярмарке во Владивостоке
Продажа креветок на продовольственной ярмарке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проведет испытания качества морепродуктов, которые добывают в Амурском заливе во Владивостоке, после сообщения ученых о массовом обнаружении микроводорослей, продуцирующих опасные фитотоксины, сообщил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В конце сентября руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова сообщила РИА Новости, что ученые впервые обнаружили в водах Амурского залива микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд, их концентрация в воде превышает допустимую норму в 200 раз.
"В управление Россельхознадзора … поступило обращение от Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН по факту обнаружения в водах побережья Приморского края микроводорослей, которые продуцируют опасные фитотоксины. По информации управления, на указанной в обращении территории Амурского залива ведется деятельность по добыче устриц, мидий, анадары и мактры", - сообщили в управлении.
Там отметили, что в подведомственной Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" (МВЛ) имеется необходимое оборудование и методики для испытаний на наличие опасных фитотоксинов, вырабатываемых микроводорослями.
"Приморская МВЛ" готова провести полный спектр лабораторных испытаний для обеспечения качества и безопасности морепродукции … Управлением будут направлены материалы в прокуратуру Приморского края для согласования и проведения внеплановых проверок по выявленным фактам производства и добыче морепродукции, а также точек ее реализации и последующему отбору проб образцов для проведения исследований", - отметили в управлении.
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