https://ria.ru/20211004/moreprodukty-1752922502.html

Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей

Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей - РИА Новости, 04.10.2021

Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проведет испытания качества морепродуктов, которые добывают в Амурском заливе во Владивостоке, после сообщения... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:20

2021-10-04T04:20

2021-10-04T04:20

происшествия

приморский край

российская академия наук

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проведет испытания качества морепродуктов, которые добывают в Амурском заливе во Владивостоке, после сообщения ученых о массовом обнаружении микроводорослей, продуцирующих опасные фитотоксины, сообщил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.В конце сентября руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова сообщила РИА Новости, что ученые впервые обнаружили в водах Амурского залива микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд, их концентрация в воде превышает допустимую норму в 200 раз."В управление Россельхознадзора … поступило обращение от Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН по факту обнаружения в водах побережья Приморского края микроводорослей, которые продуцируют опасные фитотоксины. По информации управления, на указанной в обращении территории Амурского залива ведется деятельность по добыче устриц, мидий, анадары и мактры", - сообщили в управлении.Там отметили, что в подведомственной Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" (МВЛ) имеется необходимое оборудование и методики для испытаний на наличие опасных фитотоксинов, вырабатываемых микроводорослями."Приморская МВЛ" готова провести полный спектр лабораторных испытаний для обеспечения качества и безопасности морепродукции … Управлением будут направлены материалы в прокуратуру Приморского края для согласования и проведения внеплановых проверок по выявленным фактам производства и добыче морепродукции, а также точек ее реализации и последующему отбору проб образцов для проведения исследований", - отметили в управлении.

https://ria.ru/20210729/ryba-1743436715.html

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, российская академия наук, здоровье - общество